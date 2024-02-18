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鞏固黨魁 柯文哲選後首波人事調整

聯合報／ 記者林縉明王燕華／連線報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲角逐總統大選失利，民眾黨選後啟動黨內檢討，首波進行人事調整，柯辦主任周榆修接任民眾黨秘書長、發言人陳智菡接任立法院黨團主任，柯欲鞏固黨魁意味濃厚；民眾黨周一起舉辦五場黨代表檢討會議，柯將面對面傾聽溝通。

民眾黨選後人事調整，柯文哲的選戰核心幕僚都被賦予黨內要職，除了周榆修、陳智菡的人事調整，柯辦發言人吳怡萱出任新聞部主任，將強化新聞輿情監控及謠言澄清，未來新聞事件會以「檢傷分級」方式，擬定應對作法。

民眾黨人士指出，選後檢討持續在進行，初步討論認為，相對於藍綠兩黨，民眾黨地方組織仍是罩門，從地方動員、造勢等層面看來，還有很大進步空間，未來除持續由不分區立委認養責任縣市負責地方經營外，也會深入地方發展協會等組織，提升選民服務與增加互動。

周榆修表示，今年非選舉年，主要以選後檢討跟組織調整為主，尤其是黨務工作很難立竿見影，這兩年主要是備戰二○二六年選舉，希望透過兩年時間打底，強化地方組織跟基層經營，要讓民眾黨在各地扎根；同時，二○二四選舉掀起小草運動，接下來如何維持夥伴關係，甚至延攬成為民眾黨的人才，將會是民眾黨未來組織發展重點。

柯文哲前天到台東、昨天又到花蓮參與地方服務處成立，被指到東部挖藍營牆角，柯文哲說「不只藍營，全部都會挖」，該怎麼做就怎麼做，邏輯是以台灣人民最大利益來思考。

民眾黨前立委蔡壁如近日接任台中市政府顧問，被外界指與民眾黨漸行漸遠，且和黨內立委黃珊珊派不合，柯文哲說，有人的地方，就會有誰跟誰比較好，國民黨、民進黨都一樣，就自然看待。

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