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立委濫權？林俊憲嗆邀盧秀燕赴立院報告 學者：明顯是政治操作

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影

國民黨團發動邀行政院長陳建仁赴立院做食安專報，民進黨立委林俊憲反嗆可依憲法邀台中市長盧秀燕至立院委員會備詢。學者指出，中央地方分權概念相當重要，立委要求地方首長至立法院備詢不符合憲法分層概念，盧秀燕要負責的對象是台中市議會，並不是立法院，立委不可無限擴權。

國民黨立委黃健豪率先指出，據憲法釋字498號，市長沒有被立委質詢的義務，如果市長要被立委質詢，立法院變成上級機關，也違反憲法中央地方分權的均權原則。

政治大學政治系教授盧業中表示，以分權制衡概念來說，國會能夠制衡中央的行政權，而台中市府則是要對台中市議會負責。簡而言之，就是行政院對立法院、台中市府對台中市議會，立委要求地方首長至立法院備詢，與憲法分層概念並不一致。

盧業中指出，盧秀燕的角色是台中市長，盧已經在台中市議會說明並備詢過，如果民進黨立委提出這樣的主張，等於是侵害台中市議員的權責。

盧業中提到，民進黨立委提出該訴求可能是希望在民眾對於憲法分權概念不是那清楚的情況下，去支持民進黨主張，也可以想見後續的政治攻防，如果盧秀燕不出席，或是出席只發表意見、說明，又可能被攻擊成害怕面對，這已明顯是政治操作。

文化大學政治系教授鄭子真則說，地方首長是人民選出來的，受到地方議會監督，立委不可以隨便叫縣市首長至立法院，否則會出現擴權問題。瘦肉精豬肉雖是在台中市查出，但該問題主管機關是衛福部，盧秀燕的權限就是檢查而已。

鄭子真表示，現在台灣政局亂，許多事情都應依法處理，我國憲法就是地方自治，立委不應濫權，如果真的這麼做，就是在無形中去實質擴張自己的權力，必須嚴肅看待。

林俊憲 瘦肉精 盧秀燕 立法院

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