頻訪花東挖藍牆角？柯文哲談與饒慶鈴聊兩議題 再吐12字回應

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聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民眾黨主席柯文哲今天在花蓮被問到挖牆角一事，回應「不只藍營，全部都會挖」。記者王燕華／攝影
民眾黨主席柯文哲今天在花蓮被問到挖牆角一事，回應「不只藍營，全部都會挖」。記者王燕華／攝影

民眾黨主席柯文哲今天到花蓮，對於被指到東部挖藍營牆角，柯說「不只藍營，全部都會挖」；至於未來4年在國會是否與綠營合作？他說，民眾黨會走自己的路，不同議題可以跟不同政黨合作，該怎麼做就怎麼做，以台灣人民最大利益來思考，不會陷於黨派之爭。

柯文哲昨天訪台東，今天到花蓮出席黨籍不分區立委林憶君服務處成立，媒體詢問他積極挖角藍營，是不是包含台東縣長饒慶鈴，兩人有沒有聊什麼？柯說，饒慶鈴是國民黨的，昨天聊到過去因為兩岸關係不好，農產品外銷被擋住，是一大問題，另一問題是在花東地區，因缺乏護理人員，很多醫院有病床但沒辦法開放，又說「不只藍營，全部我們都會挖角」。

對於與綠營關係，白綠是否有合作空間？柯文哲說，民眾黨現在的秘書長就是民進黨出來的，跟綠營合作沒有什麼問題，不同議題可以跟不同政黨合作，只要講得有道理，將來一樣會以台灣人民最大的利益來思考，不會陷於黨派之爭，一定要藍或綠。

柯還說，民眾黨會變成跟國民黨合作就是小藍，跟民進黨合作就是小綠，所以就走自己的路，該怎麼做就怎麼做，以台灣人民最大利益為思考。

民眾黨主席柯文哲（右5）今天到花蓮，出席黨籍不分區立委林憶君花蓮服務處成立。記者王燕華／攝影
民眾黨主席柯文哲（右5）今天到花蓮，出席黨籍不分區立委林憶君花蓮服務處成立。記者王燕華／攝影

柯文哲 民眾黨 饒慶鈴

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