搞錯臨時會規定甩鍋黨工 傅崐萁致歉：依規定懲處

國民黨立法院黨團日前提出召開臨時會，要求行政院長陳建仁進行專案報告，引發議論。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今表示，黨團成員在過年期間因為兵荒馬亂，有誤植文書情形，會依相關規定懲處，使民進黨有機會抓語病擾亂社會，「我們表達歉意」。

傅崐萁先在7日的黨團記者會中表示，陳建仁應在20日開議前，要做臨時報告。也因如此，國民黨一定會全力推動國會改革，讓陽光照進國會。後續又在媒體群組中發出新聞稿，指國民黨立法院黨團將連署要求陳建仁在2月17日立法院開議前，要求召開臨時會。

民進黨團總召柯建銘在臉書貼文酸，「開臨時會？問周萬來秘書長就好」，強調臨時會是休會期間在開的，2月1日立法院第十一屆第一會期已經正式開始，沒有開臨時會的空間。柯建銘還奉勸國民黨，不要為求表現而衝過頭。

對於臨時會引發爭議，傅崐萁指出，民進黨枉費所有人健康，不斷針對所謂的專案報告、臨時會在文字上糾結，將2300萬人健康踩腳下，人民有知的權力，人民不希望聽到口水。

傅崐萁說，民進黨不斷糾結的事情，不是人民真正關心重大議題的所在，但對於是專案報告還是臨時會，於憲法法定期間當中，當然不是臨時會。對於農曆年前交接過程中，有點兵荒馬亂，黨團人員誤植文書，他們管理不當，會依相關規定懲處，對社會大眾讓民進黨抓到語病來做擾亂社會的事實，他們要表達歉意，不過也再次呼籲民進黨別見獵心喜，人民健康最重要。