綠委嗆邀盧秀燕來立法院報告 藍營：罪魁禍首是王必勝

國民黨團發動邀行政院長陳建仁赴立院做食安專報，民進黨立委林俊憲則反嗆可依憲法邀台中市長盧秀燕至立院委員會備詢。國民黨黨團書記長洪孟楷表示，民進黨團如依法令邀約地方首長至國會，予以尊重，不過本次重點是食安，罪魁禍首是衛福部次長王必勝將食安問題變成政治問題，民進黨團若搞錯方向將自食惡果。

台中市府表示，尊重國會議程與討論，但不予評論。

民進黨立委林俊憲昨晚透過臉書表示，依憲法規定，各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。換句話說，開議後要台中市長盧秀燕到立法院社福衛環委員會就西布特羅事件備詢，於法有據

洪孟楷指出，如果民進黨團召委開議後要依法令規定邀約地方首長到國會，都會予以尊重；但國民黨本次要求行政院做專案報告，從頭到尾關注的重點都是食安，台中市府依法公告檢驗結果也經得起考驗，罪魁禍首是王必勝把食安問題變成政治問題，可能是企圖打壓盧秀燕或想求表現給上面看，民進黨團如搞錯方向，站不住腳，絕對會自食惡果。

洪孟楷說，國民黨團要的就是食安專案報告，沒有理虧問題，過去3年有10次行政院長的專案報告，這是行政部門對國人負責的行為，立委不想著監督行政官員，反而挑黨團骨頭，過去醜化立法院長韓國瑜不成，現在又想針對國民黨團，這些都是沒有必要，且對不起民意託付。

國民黨立委黃健豪表示，林俊憲講話只講一半，根據憲法釋字498號，縣市首長沒有備詢義務，盧秀燕沒有去立法院的義務，即便去了也不一定要接受立委備詢，她可以說明就好。

黃健豪指出，如果林俊憲的說法是想要質詢盧秀燕，是否未來所有地方建設都可以邀請各縣市首長到立法院？法律說得清楚，中央地方分權，地方縣市首長並不受立委監督，如果這樣做，地方政府就會變成立委的指導機關，導致違憲。