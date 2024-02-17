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德德要出道？ 鄭運鵬暖回應不忘搞笑：我等一輩子沒人簽約

德德要出道？ 鄭運鵬暖回應不忘搞笑：我等一輩子沒人簽約

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭運鵬的兒子德德。圖／取自IG
鄭運鵬的兒子德德。圖／取自IG

民進黨前立委鄭運鵬的17歲兒子德德，因俊美外表爆紅，日前開設IG，並貼出由攝影師拍攝的多張照片，已經近28萬人追蹤，外界關注他是否會出道當明星。鄭運鵬昨天在臉書分享近日心得，言語中透露想要保護家人的心情，他表示，「這麼U質的鄭運鵬等一輩子都沒人來簽約了，怎麼孩子先簽約呢！道理很簡單吧」。

鄭運鵬表示，孩子會說「我們好像很久沒有這樣生活了」，表示他們家並不是完美家庭，他也不會是多高分的家長，「請大家不用對我們過譽」，不過要稱讚家長的基因，還是欣然接受。感謝大家欣賞鄭太太和德德。

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他說，每個人都有天生我才的優點，但是多數的傳統家庭教育並不會鼓勵孩子去嘗試，而是希望孩子都是高材生，能夠台大當然很好，但是不是每個人都做得到，尤其很多要求，家長都做不到了，憑什麼要求自己孩子？

鄭運鵬表示，這段期間，他重視的是孩子能夠自己做決定，自己去體驗，決定之後自己也要承受一些後果，當家長的責任是控制狀況不會離想像太遠，拍照就是孩子自己決定受邀和時間的，體驗某個職業的環境，「不代表他未來決定要做什麼」。

「但是，孩子爆紅並不是我們預想中的狀況」，鄭運鵬表示，選前一天陪他掃街拜票，並沒有直播、沒有記者，會受到大家那麼歡迎，的確就是超過他們想像的狀況。所以記者都知道，這個月來他沒有接受媒體訪問，「除了要去挑戰小草而參加夜夜秀之外，我在媒體前面幾乎是隱形人，孩子現場和我通話，也沒有露臉。這個部分我保持下去，請大家尊重」。

鄭運鵬表示，他知道很多朋友注意外貌的優點，他自己從國小就是乾癬患者，「大家會認為我長得不錯，但是，乾癬幾十年來造成我頭皮屑很多、手肘脫屑，其實外觀上旁人是會害怕的」。幸運的是他不是悲觀的人，隱藏起來幾十年就混過去了。「我相信每個人都有強弱面，外表只是人生的其中小小部份，希望大家找到自信的那一面」。

「我希望大家都能發現、鼓勵自己的孩子發掘強項，增加自信」，鄭運鵬表示，不要每件事情都去和別人比較，鄭運鵬家真的沒什麼了不起的。而且，希望每個人疼別人家的孩子就像自己家裡的一樣。

鄭運鵬（右）與兒子德德（左）。圖／取自IG
鄭運鵬（右）與兒子德德（左）。圖／取自IG

患者 拜票 鄭運鵬

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