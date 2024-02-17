旅行公會邀對話 三黨都樂意

交通部觀光署過年前要求旅行業者即日起停止招攬團客赴陸旅遊，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁希望邀請三黨主席對話。民進黨及國民黨昨皆表示，樂意交換意見；民眾黨主席柯文哲則說，不用等他們來，會主動接觸。

民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨政府一直都關心旅遊產業需求，在疫情期間也有提出不同的紓困方案，來幫助台灣觀光業發展，民進黨會繼續站在旅遊業的角度，非常樂意和相關團體做意見交換。

國民黨副發言人呂謦煒表示，民進黨意識形態作祟，不僅多次阻撓與抹紅有利兩岸民間往來的交流互動，如今更罔顧台灣旅行業者與台灣民眾的權益，片面找藉口中斷赴陸旅行團。

柯文哲說，政府下這條命令後，不曉得出於哪條法律？民眾黨團主任會主動邀請公會理事長，先了解訴求，法律在哪個地方卡住，不用等旅行公會來，黨團會主動接觸。