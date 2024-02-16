網紅「阿鬧」身分起底…媽媽2度參選台南議員結果曝光

網紅「晚安小雞」、「阿鬧」赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，恐須於當地服刑。網紅「阿鬧」背景遭起底，媽媽是曾二度參選台南市平地原住民議員的李美素，1次是民進黨徵召，1次以無黨籍參選，但都不敵現任議員穎艾達利。但台南市不是原鄉，一般人較少注意到原住民參選人，因網紅事件受矚目。

台南市議員選舉原住民有2席，其中第12選區（平地原住民）及第13選區（平地原住民）各選1席，上屆議員選舉，民進黨在台南市第12選區（平地原住民）徵召由卑南族人李美素參選。該屆第12選區有3人參選，國民黨蔡玉枝交棒給兒子、以無黨籍參選的穎艾達利，國民黨提名簡德輝，在兩黨夾攻下，穎艾達利獲得635票，得票率47.1％勝出；民進黨推出李美素則獲373票，得票率27.67％，國民黨簡德輝340票，得票率25.22％。

本屆李美素以無黨籍再度挑戰，獲得594票，得票率43.33％，不敵現任議員穎艾達利獲得777票，得票率56.67％；台南市議會第4屆選舉第12選區選舉公報，李美素登記真理大學休閒遊憩事業系碩士，曾任台南市政府民族事務委員會族群委員，現任台南市原住民文化發展協會理事長、社團法人大台南發展促進會等，社團經驗豐富。

李美素在公報政見也寫下她的參選基本理念：莫忘初衷、跨越族群、超越黨派、捍衛原權、原民優先。在臉書透露很多人問她，為何再戰？選舉很累、選舉要花很多錢、且選區是整個大台南市，但她看到很多人在都會裡難困的打拚，看到很多族親的需要及無奈又無助的眼淚，思考要如何為族親做更多事，把事情做得更圓滿。