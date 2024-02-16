分析2026六都可能人選 黃暐瀚：藍營唯一變數是新北

資深媒體人黃暐瀚分析2026地方選舉的六都浮出檯面人選，他在臉書指出，藍營六都中有五都的人選已經確定，「唯一的變數，是新北」；國民黨相較綠白兩陣營得更積極開始準備，兩年半後的選舉，其實從113那天之後，就已經展開。

黃暐瀚表示，現在談六都也許遠了點，但下一次選舉就是六都。他分析藍綠白可能的人選，以及未來兩年的政壇更迭。

他表示，藍營狀況非常單純，六都中有五都的人選已經確定。「不敢說100%，但機率超過9成」，台北、蔣萬安；桃園、張善政；台中、江啟臣；台南、謝龍介；高雄、柯志恩。唯一的變數，是新北。

黃暐瀚說，新北市長侯友宜屬意副市長劉和然「接班」，但全國立委第一高票洪孟楷，知名度顯然更高。另外，當過「新北市、高雄是跟台北市」3個直轄市「副市長」的李四川，對市政嫻熟沒話說，加上立法院長韓國瑜支持，如果李四川有意願，機率不比洪孟楷低。

綠營部分，黃暐瀚表示，台北、林右昌（吳思瑤、高嘉瑜也有被提到）；新北、蘇巧慧（林淑芬地方實力強）；桃園、鄭運鵬；台中、何欣純；台南、林俊憲（陳亭妃也在爭取）；高雄、賴瑞隆（許智傑也有意願）。

而民眾黨的可能人選，黃暐瀚表示，台北、黃珊珊；新北、黃國昌；桃園、賴香伶；台中、林筱淇（蔡壁如不會挑戰國民黨）；台南他看不到人選；高雄，也許張其祿（如果張其祿有意願）。

黃暐瀚表示，以目前的形勢來看，盡管民進黨中央執政，地方選舉，國民黨依舊大有可為，藍營選將明顯「明確且有戰力」。相較綠白兩陣營得更積極開始準備，兩年半後的選舉，其實從113那天之後，就已經展開。