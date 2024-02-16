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新春團拜喊話 朱立倫：長輩當年輕人啦啦隊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨主席朱立倫新春賀詞表示，國民黨要不斷的改革爭取新世代加入國民黨，來取代我們，讓年輕世代成為主角。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫新春賀詞表示，國民黨要不斷的改革爭取新世代加入國民黨，來取代我們，讓年輕世代成為主角。記者黃義書／攝影

國民黨昨天開春團拜，黨主席朱立倫藉團拜場合宣示，國民黨持續邁向年輕化；他並表示，長輩不應當主角，應當年輕人的啦啦隊。被問及黨內有「三顆太陽」，朱立倫說，自己就是就像總教練一樣，或者是引擎，能夠帶動更多的力量給立法院黨團、縣市長，「要說國民黨有真正的太陽，就是所有黨員跟年輕幹部」。

朱立倫推動政黨年輕化，被認為初具成效。朱立倫昨於前總統馬英九、前主席吳伯雄等面前，展示推動黨年輕化的決心。朱說，黨只是平台，透過平台團結所有力量、不斷改革，「爭取更多年輕世代加入國民黨，取代我們」，讓年輕世代成為主角；每位立委招聘助理時，都要將其當作未來重要培養對象。

朱立倫強調，所有長輩當年輕人啦啦隊，不該成為主角，要成為年輕人最大助力，他個人也是用此決心，國民黨才會傳承下去。

媒體關注大選過後，黨內彷彿有三個太陽，包括台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜及朱本人。朱表示，他如總教練，他希望自己當引擎，帶動更多力量；若要說國民黨有「真正的太陽」，就是所有的黨員跟年輕的幹部。

吳伯雄 國民黨 年輕人 朱立倫 盧秀燕 韓國瑜 馬英九

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