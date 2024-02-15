【重磅快評】天選之肉質疑盧秀燕 不如用心掀謎團

台中市年前驗出台糖肉片含微量瘦肉精「西布特羅」，經地方中央雙軌複驗確變無誤，並定調為「個案」。國民黨立法院黨團發起連署要求召開臨時會請閣揆陳建仁後天進行專案報告，今天連署人數達標，立法院長韓國瑜明天將邀集三黨協商。民進黨反對開臨時會，綠委並以「天選之肉」戲謔毒肉事件，不僅無助事件釐清，也有違監督食安的天職，彷彿食安只是在野黨的事，寧非怪哉？

新國會朝野協商敲定20日開議，但國民黨因台糖肉片驗出西布特羅，黨團要求行政院長陳建仁17日赴立院進行專案報告。民進黨團以憲法規範立法院常會召開期間沒有臨時會這件事，批國民黨不懂法規。國民黨團總召傅崐萁今天雖依舊發動連署，他也語帶保留表示希望17日能夠開臨時會，但尊重立法院長韓國瑜召開朝野協商，為新國會可能的第一戰設下防火牆。

立法院有無必要在開議前加開臨時會，法律及實務討論不少，但事件癥結在於瘦肉精疑點到底有沒有說清楚。誠如台北市長蔣萬安及民眾黨主席柯文哲所言，中央對食安有責任說明清楚，瘦肉精檢驗報告出來，執政黨如果講不出所以然，那只好開臨時會。所以，行政院對於瘦肉精溯源調查有無積極進行並查出結果，反而是應該關注的焦點。

針對立法院朝野角力是否邀請陳建仁專案報告，陳建仁在行政院會作成裁示，除重申本案屬於單一檢體問題非系統性事件，並說擴大檢驗706件都未檢出乙型受體素。為了讓民眾安心，他已請衛福部、農業部邀請相關學者專家盤點肉品檢驗及各採集操作階段可能的汙染風險進行調查，以釐清事件真相及發生原因。

如果民眾夠細心，可以發現行政院在台中驗出肉片含西布特羅後就啟動擴大採檢，2月9日累計已檢驗705件樣本，皆未檢出乙型受體素。行政院說春節期間食安不打烊，但從2月9日到2月15日，擴大採檢的樣本只增加一件，換句話說，行政院說春節食安不打烊，恐怕只是宣傳而已。

至於瘦肉精「西布特羅」的溯源調查，行政院食安辦公室主任許輔春節前表示，財政部資料顯示近2年無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口，「誰敢合成西布特羅是犯法的，會被抓去關」；以化學品申報貨名含西布特羅之進口業者計4家，進口報單計72筆，衛福部已函請4家業者說明，衛福部也會同保七總隊食安警察調查。但在今天行政院的說明中，外界並沒有看到初步結果，要說有積極追查，行政院恐怕得拿出更多內容才能取信民眾。

爭議最大的是綠委，為了封殺臨時會，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰砲轟台中市長盧秀燕，稱台糖2月7日就曾發公文，要求市政府加驗台糖同批豬肉，但被市府拒絕，質疑盧秀燕只想賺「政治聲量」，不想釐清真相與源頭；民進黨團幹事長吳思瑤更稱，台中這片「天選之肉」從何而來，大家都想知道真相，政治不要逾越食安科學專業。

兩人指控的目的無非是要樣糊焦點，春節前地方和中央複驗確認台糖肉片確有西布特羅後，包括盧秀燕、衛福部及行政院長陳建仁都一再確認這是「個案」，並非系統性事件，盧秀燕也不要衛福部次長王必勝道歉，這一頁早已翻過去。但西布特羅的溯源調查必須積極進行，洪申翰要台中再驗台糖同批豬肉，也不會改變「個案」的共識，真的要驗也可以衛福部執行，洪的訴求可以說是無謂的爭論。

至於吳思瑤用「天選之肉」來形容毒肉事件，儘管辛辣戲謔，但並不能讓雙軌的檢驗結果翻案，反而激化朝野對立，徒增民眾對食安的疑慮。如果吳思瑤們肯用同樣的心思去督促行政團隊積極溯源追查西布特羅，行政調查不給力，那就請檢調一併動起來，儘快掀開西布特羅的謎團，這樣才是正辦。