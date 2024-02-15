總統府員工拿春聯索簽名 蔡英文笑稱：不要拿去拍賣
今天是開工日，蔡英文總統及副總統賴清德今早到總統府各處室向大家拜年，並與大家合照，有總統府員工還拿今年總統府的「萬物興龍」春聯請蔡總統和賴清德簽名，蔡總統簽完後提醒「ㄟ，不要拿去拍賣」，引起眾人大笑，員工則秒回「會永世保存」。
隨後蔡賴兩人也到總統府的交誼廳及理髮廳「髮思物語」參觀，並向大家拜年，蔡總統稱讚理髮廳環境「滿好的」。由於今天總統府開放參觀，因此蔡賴在府內也遇到一些民眾，蔡總統和賴清德向民眾揮手，許多小朋友也興奮大喊「總統好」。
蔡總統也在臉書表示，今天是開工日，祝大家開工大吉，工作順利。賴清德則在臉書指出，今天是初六，也是許多朋友開工的日子，祝福百工百業生意興隆，大家萬事順利。新的一年、新的開始，「未來我們一起攜手前行，為更好的台灣打拚，繼續在對的路上，走向希望、走向世界。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言