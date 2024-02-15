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總統府員工拿春聯索簽名 蔡英文笑稱：不要拿去拍賣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
今天是開工日，蔡英文總統及副總統賴清德今早到總統府各處室向大家拜年。圖／總統府提供
今天是開工日，蔡英文總統及副總統賴清德今早到總統府各處室向大家拜年。圖／總統府提供

今天是開工日，蔡英文總統及副總統賴清德今早到總統府各處室向大家拜年，並與大家合照，有總統府員工還拿今年總統府的「萬物興龍」春聯請蔡總統和賴清德簽名，蔡總統簽完後提醒「ㄟ，不要拿去拍賣」，引起眾人大笑，員工則秒回「會永世保存」。

隨後蔡賴兩人也到總統府的交誼廳及理髮廳「髮思物語」參觀，並向大家拜年，蔡總統稱讚理髮廳環境「滿好的」。由於今天總統府開放參觀，因此蔡賴在府內也遇到一些民眾，蔡總統和賴清德向民眾揮手，許多小朋友也興奮大喊「總統好」。

蔡總統也在臉書表示，今天是開工日，祝大家開工大吉，工作順利。賴清德則在臉書指出，今天是初六，也是許多朋友開工的日子，祝福百工百業生意興隆，大家萬事順利。新的一年、新的開始，「未來我們一起攜手前行，為更好的台灣打拚，繼續在對的路上，走向希望、走向世界。」

蔡英文總統日前出席德國西門子歌美颯機艙廠竣工典禮，她表示風力發電是國家未來重要的能源項目。記者黃仲裕／攝影
蔡英文總統日前出席德國西門子歌美颯機艙廠竣工典禮，她表示風力發電是國家未來重要的能源項目。記者黃仲裕／攝影

拜年 總統府 蔡英文 賴清德

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