總統府員工拿春聯索簽名 蔡英文笑稱：不要拿去拍賣

今天是開工日，蔡英文總統及副總統賴清德今早到總統府各處室向大家拜年，並與大家合照，有總統府員工還拿今年總統府的「萬物興龍」春聯請蔡總統和賴清德簽名，蔡總統簽完後提醒「ㄟ，不要拿去拍賣」，引起眾人大笑，員工則秒回「會永世保存」。

隨後蔡賴兩人也到總統府的交誼廳及理髮廳「髮思物語」參觀，並向大家拜年，蔡總統稱讚理髮廳環境「滿好的」。由於今天總統府開放參觀，因此蔡賴在府內也遇到一些民眾，蔡總統和賴清德向民眾揮手，許多小朋友也興奮大喊「總統好」。