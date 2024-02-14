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賴清德情人節秘訪屏東超級賴粉 92歲阿嬤摸到總統耳垂笑開懷

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。圖／賴清德辦公室提供
副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。圖／賴清德辦公室提供

副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。黃阿嬤看到賴清德後笑得合不攏嘴，和賴清德見面的願望終於成真。

黃阿嬤家人透露，知道賴清德要來，黃阿嬤前一晚開心到睡不著，今天一早還特別吹整頭髮、設計造型。賴清德離開前，黃阿嬤甚至摸了摸賴清德的耳垂，大讚「這個耳垂就是福氣啦」，賴清德則靦腆送上大大擁抱給黃阿嬤，並向黃阿嬤承諾，未來一定會努力讓台灣更好、讓屏東更進步。

黃阿嬤為了賴清德到訪，也做了許多準備。在家門口貼上喜氣大紅紙，寫道「92歲的阿嬤金歡喜，賴總統清德先生蒞臨關心愛護，福氣啦，多謝」。家人說，黃阿嬤平常都在電視前守著賴清德的畫面，只要得知賴清德車隊來到屏東，就會特別拉著椅子在家門口等待，把握每次為賴清德加油的機會，賴清德當場聽了非常感動、感謝，接連送上許多大擁抱，並表示今天特地前來，就是要讓黃阿嬤「看斟酌（仔細）一點」。

聽聞黃阿嬤一早特別設計髮型，賴清德則說，看不出來阿嬤已經90幾歲，「看起來很年輕，至少放了20年在銀行裡」。

賴清德最後也逐一發開運紅包給黃阿嬤一家人與左鄰右舍，並與黃阿嬤一家留下紀念合影。賴清德前往下一個行程前，黃阿嬤還特地摸了摸賴清德的耳垂，大讚這是很有福氣的耳垂。賴清德也露出靦腆微笑，並向阿嬤承諾，未來會繼續努力，讓台灣更好、屏東更進步。

家人透露，黃阿嬤是超資深賴粉，每天都要看賴清德影片，選舉期間甚至日日坐家門口等賴清德車隊經過。街坊鄰居都知道，黃阿嬤平時最大樂趣就是打開YT頻道看賴清德影片，只要看到賴清德就會笑開懷，除了看電視，其他時間阿嬤會坐在家門口，拿著旗子跟文宣品等著賴清德車隊何時會經過。黃阿嬤最大心願，就是希望賴清德當選後可以抽空來找她玩，讓她看一看賴本人。

賴清德選在情人節這天驚喜秘訪，一圓92歲阿嬤心願，黃阿嬤的家人表示「做晚輩的覺得非常感謝」，黃阿嬤也開心地直說：「揪歡喜欸」。

副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。圖／賴清德辦公室提供
副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。圖／賴清德辦公室提供
副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。圖／賴清德辦公室提供
副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。圖／賴清德辦公室提供
副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。圖／賴清德辦公室提供
副總統賴清德春節行程滿檔，今天大年初五，上午前往屏東參香，隨後在屏東縣前縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同下，拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤。圖／賴清德辦公室提供

屏東 賴清德 阿嬤

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