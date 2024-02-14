賴清德到高雄覆鼎金道德院參香 祈禱國運昌隆

總統當選人賴清德今天下午在高雄市長陳其邁、立委李昆澤、林岱樺等人陪同下，到高雄市三民區覆鼎金道德院參香並發放新年福袋給民眾。賴清德說，祈禱在太上道祖庇佑下能夠國泰民安、國運昌隆，百行百業、士農工商都能安居樂業。

賴清德致詞時表示，他今天是來感謝大家的支持，如果不是大家支持，他無法高票當選，民進黨在高雄提名的8席立委，也不可能順利進入立法院，新的一年祝福大家身體健康、事業成功、家庭美滿幸福、龍年行大運。

賴清德致詞後開始發放新年福袋，因為排隊等候的民眾超過千人，工作人員向民眾說，「只領福袋，不拍照、不握手」，賴清德發現1名高齡101歲的男子也來領福袋，主動和他合影留念。

由於賴清德與蔡英文總統兩人行事風格不同，連蔡英文在競選期間合體賴清德拍廣告都說「也許我們做事的方式不一樣」，賴清德離開道德院時，有媒體喊話問他「對NCC人事案的態度是否與蔡英文總統一致？」但賴清德並未回應。

陳其邁說，他代表市民歡迎總統當選人賴清德蒞臨高雄，相信未來在賴清德領導下，台灣可以風調雨順、國泰民安，陳其邁不忘邀請民眾參與下午的小鴨遊港活動，見證高雄十年來的蛻變。

陳其邁表示，今天同時是西洋情人節，下午1時半黃色小鴨開始遊港，接續兩隻小鴨有kiss橋段，歡迎大家共同參與，也見證歷任市長及市民朋友共同打拚的成果，高雄越來越漂亮、進步，祝福大家心想事成、幸福美滿。