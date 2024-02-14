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賴清德到高雄覆鼎金道德院參香 祈禱國運昌隆

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
總統當選人賴清德今天下午在高雄市長陳其邁、立委李昆澤等人陪同下，到覆鼎金道德院參香，並發放新年福袋給民眾。記者王勇超／攝影
總統當選人賴清德今天下午在高雄市長陳其邁、立委李昆澤等人陪同下，到覆鼎金道德院參香，並發放新年福袋給民眾。記者王勇超／攝影

總統當選人賴清德今天下午在高雄市長陳其邁、立委李昆澤林岱樺等人陪同下，到高雄市三民區覆鼎金道德院參香並發放新年福袋給民眾。賴清德說，祈禱在太上道祖庇佑下能夠國泰民安、國運昌隆，百行百業、士農工商都能安居樂業。

賴清德致詞時表示，他今天是來感謝大家的支持，如果不是大家支持，他無法高票當選，民進黨在高雄提名的8席立委，也不可能順利進入立法院，新的一年祝福大家身體健康、事業成功、家庭美滿幸福、龍年行大運。

賴清德致詞後開始發放新年福袋，因為排隊等候的民眾超過千人，工作人員向民眾說，「只領福袋，不拍照、不握手」，賴清德發現1名高齡101歲的男子也來領福袋，主動和他合影留念。

由於賴清德與蔡英文總統兩人行事風格不同，連蔡英文在競選期間合體賴清德拍廣告都說「也許我們做事的方式不一樣」，賴清德離開道德院時，有媒體喊話問他「對NCC人事案的態度是否與蔡英文總統一致？」但賴清德並未回應。

陳其邁說，他代表市民歡迎總統當選人賴清德蒞臨高雄，相信未來在賴清德領導下，台灣可以風調雨順、國泰民安，陳其邁不忘邀請民眾參與下午的小鴨遊港活動，見證高雄十年來的蛻變。

陳其邁表示，今天同時是西洋情人節，下午1時半黃色小鴨開始遊港，接續兩隻小鴨有kiss橋段，歡迎大家共同參與，也見證歷任市長及市民朋友共同打拚的成果，高雄越來越漂亮、進步，祝福大家心想事成、幸福美滿。

總統當選人賴清德今天下午到覆鼎金道德院發放新年福袋給民眾，並與一名高齡101歲的長輩合影留念。記者王勇超／攝影
總統當選人賴清德今天下午到覆鼎金道德院發放新年福袋給民眾，並與一名高齡101歲的長輩合影留念。記者王勇超／攝影
總統當選人賴清德今天下午到覆鼎金道德院參香並發放新年福袋給民眾。記者王勇超／攝影
總統當選人賴清德今天下午到覆鼎金道德院參香並發放新年福袋給民眾。記者王勇超／攝影

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