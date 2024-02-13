副總統賴清德新營太子宮參拜祈福 民眾大排長龍領福袋

今農曆初四，副總統賴清德在台南市長黃偉哲等人陪同下前往新營太子宮參拜祈福，發福袋，現場民眾大排長龍，賴清德等人也祝福民眾「龍年行大運」。

副總統賴清德致詞表示，感謝新營太子宮的熱情歡迎，謝謝太子爺保祐，讓選舉順利圓滿，感謝台南市民的疼愛與支持，希望新的一年，保佑台灣國泰民安、風調雨順、百業興旺，各行各業皆能繁榮發展，龍年行大運。

副總統賴清德參拜祈福行程，市長黃偉哲陪同之外，立委賴惠員、林俊憲及市議員沈家鳳、陳秋宏、王宣貿等人也到場，共同祈願國泰民安、市運昌榮，祝福大家在新的一年身體健康，家庭幸福美滿。