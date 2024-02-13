被點名表態選新北市長 洪孟楷：現在最重要是國會改革

台北市議員鍾沛君點名國民黨立委洪孟楷參選下屆新北市長，應勇敢表態。洪孟楷今天表示，與鍾沛君認識近10年，在新聞上被她點名倒是第一次。他最近忙於國民黨立法院黨團運作，連大年初二都還在跟黨團討論相關事宜，現在最期待的，還是立法院開議後，能完成國會改革。

洪孟楷指出，現在要做的事情很多，尤其擔任國民黨立法院黨團書記長，大年初二半夜11時國民黨立法院黨團總召傅崐萁還打電話給他，討論黨團運作，這幾天除了跟地方人士電話拜年外，也跟許多國民黨立委電話聯繫，溝通委員會的分配，以及後續開議的重要議題。

洪孟楷表示，要發揮最強戰力，讓主流民意在立法院能夠被聽見被彰顯，這才是現在最想做的事，他現在迫不及待要開議，要上工，要監督中央，要反應民意。

洪孟楷說，許多國民黨立委都向他表達，期待開議，國會改革，5月20日後，邀新任總統當選人賴清德到立法院國情咨文及詢答，吹哨者保護法，同時爭取地方建設，完成參選立委時做出的承諾，他們要一樣一樣完成。敬告民進黨政府，人民最大，他們一定會在立法院讓主流民意的聲音，響徹雲霄。