2026備戰新北？ 柯黃勤拜廟走春

民眾黨立委黃國昌近日勤跑新北廟宇，昨初三還陪同黨主席柯文哲赴板橋慈惠宮、中和烘爐地等宮廟參拜發福袋，被認為備戰二○二六市長一役；黃強調新北是責任區，柯則笑說「黃不用他輔選」，引人遐想。對於民眾黨前立委蔡壁如說自己「如果回黨中央會很慘」，柯文哲則說都是「記者在挑撥離間」，年後他會找蔡討論。

由於民眾黨前立委蔡壁如將任台中市府有給職顧問，近日表示柯文哲若再用身邊人，將加速黨的泡沫化，而且都會和地方根本不一樣。柯文哲坦言，蔡壁如是很憂心，但當初在時間及資源限制下，才選擇都市型選戰方式；有關外界認為蔡強調「人的問題」，柯苦笑反駁「不會啦，你們記者每天都在挑撥離間」；他過完年後會再找蔡討論黨的事情，很多事情就一個個解決，也會找時間拜會台中市長盧秀燕。

另外，柯文哲近日的走春集中在新竹與新北，其中新竹是他老家，新北則被視為要輔選黃國昌戰二○二六。柯回應時一陣結巴，對此柯文哲僅說「新北這個是…黃國昌很重要」；至於是否來輔選，柯笑稱「他不是啦」，黃不用他輔選，其實認真工作、水到渠成就可以了。

黃國昌則說，柯文哲給他的責任區就是新北，行程是為了台灣民眾黨能更在基層組織扎根扎好，而新春期間他也很感謝新北市黨部主委陳世軒跟他到新北各廟宇走春，走春最主要目的就是祈求風調雨順、國泰民安。

在新北「主場」的新北市長侯友宜，初一至初四也連四天參拜宮廟。面對外界關切柯文哲、黃國昌也勤走新北，侯友宜僅說新北「本來就有眾多廟宇，吸引各地民眾造訪」；至於藍營是否有呼聲較高的市長人選，侯友宜則說全力衝刺新北大小建設，才是現在該專心的事。