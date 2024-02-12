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民眾黨積極走春備戰2026？ 侯友宜：新北吸引全國民眾
大年初三各宮廟持續熱鬧，新北廟宇有眾多政治人物參香祈福，除市長侯友宜外，民眾黨主席柯文哲與立委黃國昌也到多處走動，被外界認為是備戰2026。侯表示，新北有眾多廟宇，吸引各地民眾造訪；至於有關藍營多位呼聲高人選，侯也說，全力衝刺新北大小建設，才是現在該專心的事。
侯友宜認為， 新北有好多廟宇，春節期間吸引眾多民眾參拜，像初一人潮擁擠，尤其新北就像台灣的縮影，有山有海，觀光休閒娛樂地方很多，所以全國民眾都會來，除體驗風光，也散心及運動。
至於藍營目前呼聲比較高的2026人選，侯友宜回應，新北是台灣縮影，還有很多的大小建設需要全力衝刺，尤其面臨現在新北建設還不斷地改變、不斷地讓城市更進步，這才是自己現在專心一致該做的事情，他從以前到現在，永遠不忘初心，努力做事情，讓新北不斷地超越自己，這才是他努力的目標。
另外，有關南鯤鯓代天府國運籤，廟方解籤說是中上籤，但有社群平台粉專說這是60甲子籤詩裡頭最兇最可怕的下下籤。侯友宜指出，這段時間很多廟宇都有抽籤與解籤，有的是上上籤、有的不是很好，不過人生只有一念之間，轉個念就好，都用正向看待每一件事情，所以籤運如何，命運還是要靠大家去打拚，台灣的命運最重要就是大家要同心同力，就像面對外面的挑戰，只要同心齊力就像一家人，那就沒有問題了。
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