新春勤跑新北7間廟為備戰2026？ 黃國昌：柯給的責任區

民眾黨立委黃國昌今上午赴新北板橋慈惠宮陪同黨主席柯文哲參拜，也為民眾發送福袋；外界好奇他新春勤跑新北廟宇，是否為備戰2026年市長。黃回應，柯給他責任區就是新北，這是為了扎根基層，而最主要目的還是為大家祈福。

過年走春行程是政治人物必備安排，剛就任民眾黨不分區立委的黃國昌新春就馬不停蹄，初一及初三都勤跑新北多間廟宇，兩天加起來達7間，外界關注他是否是要為下屆新北市長做準備，以及接下來開議後黨團事務，包含有無可能藍白合、委員會安排等。

黃國昌今上午赴新北板橋陪同柯文哲參拜慈惠宮，並於活動後接受聯訪時表示，柯給他的責任區是新北市，那為了台灣民眾黨能更在基層組織扎根扎好，新春期間他也很感謝民眾黨新北市黨部主委陳世軒跟他到新北各廟宇走春，走春最主要目的就是祈求風調雨順、國泰民安。

黃國昌說，立法院委員會召委選舉就是一個簡單的數學問題，現在雙召委制度，就是藍的一個、綠的一個，當然台灣民眾黨8位委員都非常優秀，也希望推出一些進步法案，如果能夠得到藍綠共同支持，相信對於開啟柯文哲一直在講的政黨和解、社會和諧，一定會有很大的幫助。8委員會中原則上都會有民眾黨立委進入服務，有關外交國防委員會，目前是由立委林憶君來擔綱。