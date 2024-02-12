新春勤跑新北7間廟為備戰2026？ 黃國昌：柯給的責任區
民眾黨立委黃國昌今上午赴新北板橋慈惠宮陪同黨主席柯文哲參拜，也為民眾發送福袋；外界好奇他新春勤跑新北廟宇，是否為備戰2026年市長。黃回應，柯給他責任區就是新北，這是為了扎根基層，而最主要目的還是為大家祈福。
過年走春行程是政治人物必備安排，剛就任民眾黨不分區立委的黃國昌新春就馬不停蹄，初一及初三都勤跑新北多間廟宇，兩天加起來達7間，外界關注他是否是要為下屆新北市長做準備，以及接下來開議後黨團事務，包含有無可能藍白合、委員會安排等。
黃國昌今上午赴新北板橋陪同柯文哲參拜慈惠宮，並於活動後接受聯訪時表示，柯給他的責任區是新北市，那為了台灣民眾黨能更在基層組織扎根扎好，新春期間他也很感謝民眾黨新北市黨部主委陳世軒跟他到新北各廟宇走春，走春最主要目的就是祈求風調雨順、國泰民安。
黃國昌說，立法院委員會召委選舉就是一個簡單的數學問題，現在雙召委制度，就是藍的一個、綠的一個，當然台灣民眾黨8位委員都非常優秀，也希望推出一些進步法案，如果能夠得到藍綠共同支持，相信對於開啟柯文哲一直在講的政黨和解、社會和諧，一定會有很大的幫助。8委員會中原則上都會有民眾黨立委進入服務，有關外交國防委員會，目前是由立委林憶君來擔綱。
另外，有關作家馮光遠在社群平台發文指出，要發給黃國昌2023年金馬奮獎，因為黃加入民眾黨之後，「昔日他口中的賤人爛事，如今在權勢的召喚下，都成為他與家人一起討論的家務事」。黃回應，這種側翼的評論就不需要多做評論，謝謝大家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言