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國運籤／彰化南瑤宮：運勢好轉 苗栗玉清宮：百事大吉

聯合報／ 記者劉明岩張裕珍鍾維軒周宗禎／連線報導
大年初一子時，彰化南瑤宮舉行四季籤抽籤儀式，預測全年運勢，經彰化市長林世賢抽出人民籤、生意籤、六畜籤和年冬籤等四支籤詩，結果都是上上籤。圖／彰化市公所提供
大年初一子時，彰化南瑤宮舉行四季籤抽籤儀式，預測全年運勢，經彰化市長林世賢抽出人民籤、生意籤、六畜籤和年冬籤等四支籤詩，結果都是上上籤。圖／彰化市公所提供

彰化南瑤宮前晚舉行四季籤抽籤儀式，其中年冬籤是代表整體年度運勢的籤詩，與雙北抽出下中籤、下下籤的宮廟不同，抽出上上籤，經解籤是大吉之籤，代表整體運勢將會好轉。

苗栗玉清宮前晚國運籤也抽出大吉，廟方指出，此籤代表今年國內會有新人事、新氣象，正巧呼應年初當選的準總統賴清德，也象徵百姓今年「百事大吉」。

台北大龍峒保安宮前晚向保生大帝擲笅抽國運籤，預測龍年運勢，四支靈籤中，歲君為可預測整年運勢的國運籤，抽出第五七首靈籤為「中上」籤，二○二一年曾抽出一樣的籤詩；台南北門南鯤鯓代天府昨天上午抽國運籤，抽到第卅四 「丙午」籤，同樣是中上籤。

南瑤宮前晚由彰化市長林世賢抽出人民籤、生意籤、六畜籤和年冬籤等四支籤詩，結果都是上上籤，其中年冬籤是代表整體年度運勢的籤詩，抽出「六合自和同，求財喜氣濃，順風幷遇貴，前途莫蒼忙」，意指求財運勢亨通，前途光明，不必擔憂，整體而言是大吉之籤，代表整體運勢將會好轉。

苗栗市玉清宮供奉關聖帝君，是苗栗縣知名信仰中心之一，抽出的公籤「人民」籤第七首為「大吉」，籤詩「仙風道骨本天生，又遇仙宗為主盟，指日丹成謝巖谷，一朝引領向天行」，廟方說明，代表國內會有新人事、新氣象，與賴清德將就職不謀而合，也象徵人民百事大吉、處事順遂。

保安宮國運籤內容「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天。終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」，負責解籤的世新大學中文系教授林恕全說，做事情可能徒勞無功，歷險犯難後又安全地回到家中，未來一年不管做什麼事情都要考慮不可預期的大環境，二○二一年是瘟疫三級警戒，今年可能是戰爭、原物料等，不過最後會學到經驗，先苦後甘。

南鯤鯓代天府國運籤「丙午」籤詩為「不需作福不需求、用盡心機總未休、陽世不知陰世事、官法如爐不自由」，廟方解籤詩為主事者必須心正行善、不欺暗室，農曆六月後國運將向上提升。

彰化 運勢

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