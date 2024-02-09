菲律賓豪雨成災 逾81萬人受影響 外交部：台商僑民均安

菲律賓南部連日遭豪雨侵襲，已造成至少20人喪生，逾81萬民眾受到影響，並造成南部Davao de Oro省一處礦區山坡滑落，導致嚴重災情，目前搜救工作持續進行中。外交部表示，目前掌握消息指出，當地的台商與僑民均安。

外交部表示，台灣和菲律賓一樣經常遭受天然災害侵擾，我國駐菲律賓代表周民淦已代表我國政府與人民向馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre H. Bello III）表達由衷慰問。

外交部指出，依據駐菲律賓代表處掌握的消息，目前當地台商及僑民均平安。外交部與駐菲律賓代表處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，以及時提供必要的協助。

外交部表示，國人如果在菲律賓遭遇急難需要協助，請撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：+63-917-819-4597；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。