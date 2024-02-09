東京都知事訪台禮遇安排拖拖拉拉？ 外交部：惡意放話

日本東京都知事小池百合子旋風訪台，但有媒體報導指出，外交部對小池百合子的禮遇規格安排拖拖拉拉。對此，外交部痛批，這是假借「外交人士」名義的惡意匿名放話。

日本東京都知事小池百合子於2月7日至8日訪台，外交部表示，由於這是小池百合子首次以東京都知事身分訪台，外交部高度重視，在小池百合子訪台前即由雙方人員詳細規畫訪台細節，並協助安排先遣人員來台確認行程動線、辦理小池百合子一行人的機場禮遇通關，並派員全程陪同照料，給予極為高規格的接待及禮遇。

此外，外交部說，為配合小池百合子的訪台時間，外交部在行程安排上盡心盡力，並高度尊重訪賓意願。短暫兩天在台期間，外交部安排晉見蔡英文總統，與副總統賴清德、台灣日本關係協會會長蘇嘉全午宴、拜會數位發展部長唐鳳、台北市長蔣萬安，並安排該團赴五指山國軍公墓弔念故前總統李登輝。外交部長吳釗燮也親自晚宴款待，以示熱誠歡迎。

外交部說，對於各國政要的邀訪工作向來不分黨派，只要有利我國外交與國家利益，外交部均全力以赴。外交部此次對於小池百合子訪台行程安排，不論是拜會層級以及禮遇規格之高，有目共睹，媒體對於小池百合子在台期間的各項行程也都有詳盡的報導，相信各界自有公評。小池百合子在台期間曾多次就我方周到細心的安排表示感謝，讓所有參與接待的同仁皆強烈感受她的溫暖友誼。

外交部批評說，部分媒體卻以不實報導指稱外交部因小池百合子在日本政壇並非屬於執政黨的自民黨，因此在安排禮遇規格及拜會層級時匆促猶疑且有所不足，相關報導僅憑一名躲在其報導背後、假借「外交人士」名義的惡意匿名放話，不但內容錯誤荒誕，毫無外交專業可言，也經不起檢驗，甚至國人皆熟知的小池百合子名字都出現三種不同版本的低級錯誤與嚴重失禮，更將影響國家形象。而外交部所有參與安排接待的同仁，無論層級與部門，對放話者的機構與媒體的刻意汙衊，無不感到痛心與不齒。