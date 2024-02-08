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黃珊珊小年夜感謝小草 喊話「做對的事才能無愧於心」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。圖/聯合報系資料照
民眾黨立委黃珊珊。圖/聯合報系資料照

民眾黨立委黃珊珊今天在臉書向支持者表達感謝，她說，會越戰越勇，新年新氣象，整理好後再出發，與支持者同行。

黃珊珊表示，明天就是農曆除夕，經過一年漫長的選戰，終於可以安靜的在家裡整理東西和心情；天氣很冷，但現在她不管走到哪，都有小草（民眾黨支持者）跑過來拍照和加油，告訴她選前之夜有上凱道，要民眾黨繼續努力，不能放棄。

外界紛擾多，黃珊珊要支持者放心，因為支持者的信任與支持，民眾黨會越戰越勇；她說，2024年要感謝的人太多，她一直都相信，直道而行，才能走得遠，從政20多年來深知，做對的事，才能無愧於心。

黃珊珊說，「謝謝小草們，謝謝你們站出來，讓我知道我們不孤單，只要你們不放棄，我也不會放棄，阿北更不會放棄。」

民眾黨 黃珊珊

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