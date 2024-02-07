新戰國時代／張善政佛系領軍 「桃園幫」6席藍委就戰鬥位子

桃園市長張善政佛系領導打出佳績，助攻桃園6席藍委全壘打，「桃園幫」將分進合擊，準備好就戰鬥位子。國民黨立委呂玉玲說，桃園6席立委已討論過，每人會在一個委員會，針對桃市府向中央的建議提案或計畫一起共同努力，為桃園鄉親謀取最大福利。

對於佛系市長風格，國民黨立委萬美玲指出，過去桃園市長和立委不同黨派，「不好溝通，爭取來的還不要」，像她爭取到龍山國小補助，「校長還被市長罵」；張善政當選後，直接溝通很方便，同政黨立委在中央替地方爭取建設和經費，對市政加分會更直接和精準，政績和服務更能被看見，「不會隱形」。

立委魯明哲表示，首要爭取的就是機捷增購車廂，先前大家已和市長開會，未來機節延伸中壢、機場三航廈完工後乘客增加，再不買會趕不上。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭說，桃園3席連任立委經驗豐富，3席新人也「有備而去」，一定有所發揮，國民黨不會有任何一席立委被忽視和隱形，隨時都要進入戰鬥位子，桃園6席立委一定可和黨團與其他立委合作。

黃敏恭說，他觀察張善政施政「外柔內剛」，市政絕不外行、也不佛系，而且無私，該做的不會妥協，加上擔任過科技部長、行政院長，熟悉中央政府運作，相信對國會議員的溝通和合作也不在話下。

黃敏恭說，從上任後的高滿意度到輔選立委全壘打，張善政深知並積極爭取每個選區的亮點建設，重大議題更會透過黨團力量爭取，相信新會期市府和立委更可深入和精準合作，為桃園爭取更多建設。