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新戰國時代／桃園6席藍委全壘打 他點名NCC、數位部將加強監督

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）領軍國民黨桃園6席立委全壘打。本報資料照片
桃園市長張善政（中）領軍國民黨桃園6席立委全壘打。本報資料照片

在桃園市長張善政佛系領軍下，國民黨桃園6席立委全壘打，新國會表現受矚目。國民黨桃園立委魯明哲點名NCC和數位發展部有很多問題需要解決，他也將監督和協助桃園鐵路地下化等軌道工程進行；立委萬美玲主攻「營養午餐專法」等教育議題；立委呂玉玲說，只要是福國利民好議題，國民黨都會支持。

魯明哲表示，NCC這個太不獨立機關，擁有生殺大權，有很多問題需要攤出來檢討且正面對決；剛成立的數位發展部對猖獗詐騙應是在第一線防守，擁有相當多經費，但效果尚未顯現，都需要監督。

魯明哲目前規畫仍留在交通委員會，他說，立院希望推動專業委員，過去3年他待了6個會期的交通委員會，桃園的確也面臨相關問題，如鐵路地下化、機捷等軌道工程施工規畫中，有的發包不出去、期程延宕，還有交流道的問題，需要協助。

萬美玲表示，新會期還是留在教育文化委員會，原因是上一屆有些重大教育法案還沒通過，像「營養午餐專法」這屆希望拚過關，因為學校營養午餐實施以來一直存在營養師、廚工不足，和「三章一Q」價格偏高影響品質等情況，問題討論和溝通很久。

呂玉玲說，過去民進黨少數的時候，會用「打群架」方式突顯議題，國民黨少數時，則用充分論述議題方式為民爭取福利，現在三黨不過半，相信是制衡最好時機，國民黨占多數席次，只要是福國利民的好議題，國民黨都會支持，讓公開、公正、透明的好政策過關，從這次正副院長選舉也看到國民黨的團結，未來如需表決，藍軍人數也不會輸。

呂玉玲 國民黨 張善政 萬美玲 魯明哲

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