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新戰國時代／新北藍綠委勢均力敵 綠有中央優勢、藍與其他縣市分進合擊
新國會登場，新北市藍綠立委各6席，勢均力敵。新北藍營立委將與國民黨桃園、台中與北市立委串連，結合竹竹苗花東和雲林席次，進攻各大委員會，全方位推動有利地方的法令與政策，修正「財政收支劃分法」是首要目標。民進黨立委席次雖然變少，但有中央執政優勢，爭取資源不是問題。
國民黨立院黨團新任書記長洪孟楷說，財劃法長期未修，導致新北有400萬人口，補助與經費卻是六都人均最低，財劃法有必要適時調整，才能讓新北受到公平對待。另新北包括市道105第二期主要工程因補助經費卡關，五泰輕軌核定，但真正串連大漢溪南北的泰板輕軌還在中央審議，也會是新會期的重點任務。
洪孟楷說，新北藍營立委注入許多新血，將與資深委員合作串連，目前新北、桃園、台中都有6席立委，北市有5席，希望串連各都泛藍立委，平均分配在不同委員會，分進合擊，強化中央與地方的溝通與合作。
新北市民進黨六席立委，除了林淑芬獨自專注議題，其他5人都溝通無礙，在民進黨中央執政下，爭取建設不是大問題。立委蘇巧慧表示，新會期將持續關注如何協助選區產業發展，將中央資源持續帶回地方，希望為中小企業提高產值或協助轉型，帶動地方產業發展；另外交通也是重要配套，同時也推動「鐵道觀光廊帶」，希望不只讓新北交通更便利，同時還能為觀光產業加值。這次有許多新科立委加入國會，民進黨團都會繼續在國會努力，也為選區爭取更多資源和建設。
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