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新戰國時代／南二都綠委全壘打 接班人大戰埋2026內訌引信？

聯合報／ 記者萬于甄李文德鄭惠仁周宗禎王昭月蔡世偉卜敏正／連線即時報導
民進黨台南6席立委全壘打，但台南市長黃偉哲任期屆滿後，黨內廝殺激烈。圖／台南市政府提供
民進黨台南6席立委全壘打，但台南市長黃偉哲任期屆滿後，黨內廝殺激烈。圖／台南市政府提供

民進黨「南二都」14席立委全壘打，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲二任屆期任滿，接班人大戰恐埋下2026綠營內訌引信，尤其台南是民進黨總統當選人賴清德本命區，賴清德當選後雖宣布退出新潮流系，但「賴總統」的意志將左右黨內競合關係；下屆高雄市長內戰暗潮洶湧，「南霸天」陳其邁的態度動見觀瞻。

2024選戰剛落幕，2026就提前開打。台南市連任的民進黨立委正國會陳亭妃、新潮流林俊憲、湧言會王定宇都勤跑「非選區」基層，更屢屢出現以往罕見的「跨區同台」現象。

陳亭妃此次奪下13萬多票是黨內區域立委最高票數，林俊憲得票率76％是區域立委第一，王定宇則在藍營與無黨候選人夾擊成功連任，三人表現皆亮眼，連任後被視為有望競逐市長。進入後黃偉哲時期，林俊憲、王定宇目前都避談2026，但2018年就與黃偉哲拚市長初選的陳亭妃直言，「我的腳步一直以來都沒有停頓」，6年前至今，全台南37區後援會一直都存在，為民服務更是不分區域，她會照著自己的步驟持續努力。

政界盛傳賴清德屬意林俊憲接棒，但陳亭妃說，賴清德也曾跟蔡英文總統競爭總統初選，賴清德若「沒收初選」，將打臉自己民主的堅持。

高雄也是戰雲密布，綠營立委「八仙過海」，但新潮流、湧言會、正國會等派系勢力消長，加上陳其邁透過市政表現，力助兩新科立委黃捷、李柏毅過關，也助「同學」立委許智傑順利連任，「邁系」聲勢上漲，但2026高雄市長綠營內戰難以避免，陳其邁態度是關鍵。

立委選前，有意問鼎市長寶座的前立委趙天麟已在地方展現強烈企圖心，立委許智傑、邱志偉、賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩同被點名是可能人選，沒想到誹聞案重擊趙天麟，最大假想敵提前中箭落馬，其餘連任立委重新布局。

地方人士說，後邁時期接班人，綠營「高雄幫」立委躍躍欲試，親近賴清德的屏東縣前縣長潘孟安、親近駐日代表謝長廷的海委會主委管碧玲，及親近監察院長陳菊的勞動部長許銘春都被傳可能競逐市長大位。群雄攻頂，背後各有山頭。

不過，有意問鼎2026的人選，誰都不敢卸下高雄「邁系」招牌，但陳其邁短期內也絕不會表態，畢竟立委選戰才剛結束，高雄市民都在看，任何人若是「呷碗內、看碗外」，不僅得罪陳其邁，絕對「呷緊弄破碗」，得不償失。

民進黨立委「八仙過海」，市長陳其邁居功厥偉。記者宋原彰／攝影
民進黨立委「八仙過海」，市長陳其邁居功厥偉。記者宋原彰／攝影

賴清德 陳亭妃 陳其邁 黃偉哲

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