蔡壁如是否回任中央委員 民眾黨今天中央委員會討論

民眾黨今天中午舉行第3屆中央委員會第30次會議，八席不分區立委首度以當然中央委員身分與會，除例行黨部、黨團業務報告外，先前傳出前立委蔡壁如可能回任民眾黨中央委員，今天會中將進行討論，民眾黨將在會後對外說明。

民眾黨不分區立委是當然中央委員，八名不分區立委首次參與中央委員會議，與過往採取線上跟實體會議，今天中午在台大醫院國際會議中心舉行擴大中央委員會議。

根據議程規畫，民眾黨秘書長周榆修先報告黨部業務，接著進行黨團業務報告、地方黨部人事案、主席指定中央委員討論案、臨時動議、主席裁示。

最受關注的是蔡壁如回任中央委員案，先前傳出民眾黨主席柯文哲有意邀請蔡壁如回任中央委員，蔡壁如已經表態，答應選民續留台中，不會在黨中央擔任職務，蔡壁如是否回任中央委員，仍有變數。