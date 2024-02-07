聽新聞
test
0:00 / 0:00
東京都知事小池百合子訪台 蔡總統、賴清德將接見
總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎日本東京都知事小池百合子率團訪問台灣，蔡英文總統、副總統賴清德下午分別接見訪問團，就關切議題交換意見。
林聿禪指出，小池百合子擔任國會議員時，多次造訪台灣，長期積極推動東京都與台灣交流，這次是小池百合子就任知事後首次訪台。總統府期盼透過這次的訪問，讓東京都與台灣加強各項實質交流與合作，深化台日人民之間的互信與友誼。
小池百合子抵台後，中午與台灣日本關係協會會長蘇嘉全午宴，下午拜訪台北市長蔣萬安、數位發展部長唐鳳，接著前往總統府晉見蔡總統、賴清德，晚上與外交部長吳釗燮晚宴。明天前往五指山弔念前總統李登輝，下午再與蔣萬安茶敘，下午5時搭機離台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言