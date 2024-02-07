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東京都知事小池百合子訪台 蔡總統、賴清德將接見

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
日本東京都知事小池百合子。本報系資料照
日本東京都知事小池百合子。本報系資料照

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎日本東京都知事小池百合子率團訪問台灣，蔡英文總統、副總統賴清德下午分別接見訪問團，就關切議題交換意見。

林聿禪指出，小池百合子擔任國會議員時，多次造訪台灣，長期積極推動東京都與台灣交流，這次是小池百合子就任知事後首次訪台。總統府期盼透過這次的訪問，讓東京都與台灣加強各項實質交流與合作，深化台日人民之間的互信與友誼。

小池百合子抵台後，中午與台灣日本關係協會會長蘇嘉全午宴，下午拜訪台北市長蔣萬安、數位發展部長唐鳳，接著前往總統府晉見蔡總統、賴清德，晚上與外交部長吳釗燮晚宴。明天前往五指山弔念前總統李登輝，下午再與蔣萬安茶敘，下午5時搭機離台。

京都 小池百合子 總統府發言人

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