快訊

「立院活字典」周萬來襄助韓國瑜 以法律讓三政黨心服

被害人提再議！NONO涉性侵處分不起訴 高檢署發回2案續查

台糖瘦肉精複驗結果出爐 中市衛生局：檢出「西布特羅」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瘦肉精羅生門？游淑慧：重點非台糖豬 是盧秀燕滿意度第一

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影

台糖瘦肉精羅生門，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，對民進黨而言，重點不是台糖豬有沒有問題，重點是盧市長滿意度又第一。

游淑慧今天在臉書表示，上一次農業部提告買到綠雞蛋的民眾。這一次衛福部質疑驗到瘦肉精豬肉的台中市。為什麼民進黨的農業部和衛福部不是食安的捍衛者，反而變成食安的破口？先有陳吉仲……後有王必勝……

游說，食安抽檢本來就是地方政府的責任，中央衛福部如果都要指手畫腳，那以後各地的食安工作就交給衛福部自己去抽查。過去她曾經兩次揭露北農農產品藥檢不實的問題：兩次都是粉飾太平……把驗出農藥的農產品校正回歸、販售市場。

游說，有農藥被驗出，可以調整數據成沒有但是沒有的東西，在儀器面前，是沒有辦法無中生有的。民進黨還是學不乖，與食安作對、就是與人民作對。

游淑慧說，民進黨現在群起攻盧秀燕 市長、質疑台糖豬肉事件，目的只有兩個：保護民進黨的萊豬政策，讓蔡英文平安下莊。打擊未來的競爭對手，提前狙擊盧秀燕。

民進黨 瘦肉精 豬肉 食安

延伸閱讀

盧秀燕為中市食安人員抱不平 堅守食安8字訣「寧快勿慢、寧緊勿鬆 」

王必勝酸中市急公布 盧秀燕：顧廠商不顧人民瞠目結舌

喬「珊昌配」 游淑慧終於懂：民眾黨沒考慮支持韓國瑜

影／盧秀燕清水分局慰問波麗士 自曝身為長媳、大嫂「也要準備一桌」

相關新聞

瘦肉精羅生門？游淑慧：重點非台糖豬 是盧秀燕滿意度第一

台糖瘦肉精羅生門，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，對民進黨而言，重點不是台糖豬有沒有問題，重點是盧市長滿意度又第一。

張啟楷出戰下屆嘉義市長？ 韓國瑜前親信接任黨部執行長

民眾黨不分區立委張啟楷日前接任嘉義黨部主委，宣示在地深耕、擴展組織、培育人才投入2026地方選舉，張帶著立法院長韓國瑜前...

國民黨三個太陽 韓國瑜坐鎮國會、朱立倫喊團結牌、盧秀燕以靜制動

台糖豬肉的瘦肉精爭議，中央、地方同步送驗結果今天出爐，台中市長盧秀燕面對中央砲火，隱忍三天，昨天出手站穩維護食安高點，可...

【專家之眼】為馬英九前總統說幾句公道話

被認為是創造「九二共識」的總統府前秘書長蘇起，為其新書「美中對抗下的台灣選擇」發表，接受廣播專訪，訪問中他提及前總統馬英...

【專家之眼】兩岸年後新局 或將展開

最近中共因應我大選結果，連下了諾魯斷交、取消M503航線偏置措施等重手，暗示未來兩岸關係多艱難險阻。雖早已留下解決之道，...

【專家之眼】台灣27年心血毀於一旦 台糖肉品含瘦肉精？

2020年蔡英文總統宣布開放美國萊克多巴胺豬肉進口時，筆者於當年8月28日個人專欄中，早就預測開放萊豬後，國內也可能受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。