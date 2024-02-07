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瘦肉精羅生門？游淑慧：重點非台糖豬 是盧秀燕滿意度第一
台糖瘦肉精羅生門，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，對民進黨而言，重點不是台糖豬有沒有問題，重點是盧市長滿意度又第一。
游淑慧今天在臉書表示，上一次農業部提告買到綠雞蛋的民眾。這一次衛福部質疑驗到瘦肉精豬肉的台中市。為什麼民進黨的農業部和衛福部不是食安的捍衛者，反而變成食安的破口？先有陳吉仲……後有王必勝……
游說，食安抽檢本來就是地方政府的責任，中央衛福部如果都要指手畫腳，那以後各地的食安工作就交給衛福部自己去抽查。過去她曾經兩次揭露北農農產品藥檢不實的問題：兩次都是粉飾太平……把驗出農藥的農產品校正回歸、販售市場。
游說，有農藥被驗出，可以調整數據成沒有但是沒有的東西，在儀器面前，是沒有辦法無中生有的。民進黨還是學不乖，與食安作對、就是與人民作對。
游淑慧說，民進黨現在群起攻盧秀燕 市長、質疑台糖豬肉事件，目的只有兩個：保護民進黨的萊豬政策，讓蔡英文平安下莊。打擊未來的競爭對手，提前狙擊盧秀燕。
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