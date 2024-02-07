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【專家之眼】兩岸年後新局 或將展開

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
總統當選人賴清德上任後，仍有機會做些兩岸政府都能接受的調整，為海峽情勢稍微降溫。本報資料照
總統當選人賴清德上任後，仍有機會做些兩岸政府都能接受的調整，為海峽情勢稍微降溫。本報資料照

最近中共因應我大選結果，連下了諾魯斷交、取消M503航線偏置措施等重手，暗示未來兩岸關係多艱難險阻。雖早已留下解決之道，就是堅持九二共識，兩岸就可以開展溝通對話，但從國際與國內政治來看，賴清德不太可能，也沒必要作此宣示，然而，做些兩岸政府都能接受的調整，為海峽情勢稍微降溫，還是有機會的。

機會在哪？中華民國憲法暗含的一中密碼，蔡英文已經在2016年就職演說用上了，賴選後舉行的國際記者會也表示，將依照中華民國的憲政體制，自信的和中國展開交流合作。論者批評賴的演說隱含兩國論、沒提到中共關心的兩岸政治基礎與定位，但如果賴只是想尋求降溫，就職演說時再以此發揮一二，並能先後推出有利交流政策，兩岸情勢應不致有過度劍拔弩張可能。

會作出如此推測，是因為紅綠各有緩和理由，也出現尋求降溫跡象。中國大陸最近經濟情況不好，中共二十大三中全會也遲未召開，在在需要穩定環境，而除非希望川普當選，否則在美國選季，於兩岸議題上給拜登找麻煩並不明智，最近對台灣的施壓，主要目的是反獨而非促統；賴清德方面，則是剛當上少數總統，立法院又選出藍營院長，還需要時間站穩腳步，而選後美國壓力仍在，他也必須有所應付。

至於尋求降溫跡象，中共國台辦在調整M503航線後表示，此舉為「滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來」，這固然是個藉口，但特意挑此說法，似乎是對未來兩岸擴大交流有信心；而在隔日例行新聞發布會又指出「ECFA能否繼續生效實施，端視民進黨當局推行什麼樣的兩岸政策路線，包括能否正視民意關切，採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制。」

綠朝經營兩岸事務派系及其大老，釋出尋求和解風向久矣；最近在M503航線事件上，陸委會又稱兩岸「小兩會一直有在持續溝通，北京現在可能不方便說」。民進黨一直想塑造沒提九二共識，兩岸政府也能恢復對話氛圍，例如在面對觀光議題時便提到，希望兩岸透過「觀光小兩會」機制，以對等方式協商，才有望早日恢復兩岸團客互訪。中共方面雖未配合演出，但綠營現在自找台階，只要再作出一些政策調整，或者透過朝小野大的立法院借力使力，兩岸應該就能回到相對和緩狀況。

疫情後，台灣可以調整的政策甚多，例如解除對台灣未產的大陸農產品貿易限制，而對兩岸航點與陸客來台旅遊等議題，只要綠營適時開放，中共或許不致維持高強度的壓力了。

如果情況確實朝此方向推進，後續至少有兩影響值得注意。首先，陸方重起社會交流爐灶，必有遠圖。台灣未來理當由台人自己處理，但中共此番政策改變，是從長遠角度思考對美競逐，而在務實台獨工作者也不敢宣布台獨的形勢下，台灣未來四年，甚至更長遠的應對之道是什麼？中華民國無論內外，恐要更邊緣化了。有任期的領導人或能講出「20XX年後就不是我的事了」，但在這塊土地安身立命的人民可以嗎？

其次，藍營兩岸論述恐會遇到更多挑戰。蔡政府執政八年，外交上破了斷交紀錄、軍事上喪失了海峽中線，安全上把護國神山分享給外國等，傷害主權、威脅安全議題族繁不及備載，但這些並未讓多數人民有感，綠營還是獲得較多選民支持；而藍營在大選中訴求戰爭與和平的選擇，並對中共經濟措施表示擔憂，選後雖有波瀾，但只要情勢變化，藍營論述恐怕也該跟上形勢。

總之，選後情況瞬息萬變，在兩岸關係上，紅綠兩方緩和局面各有理由，也出現若干跡象，倒是在野力量，尚未見到因應局勢的手段。從人民角度來說，當然希望兩岸和平。期盼龍年兩岸展新局，春暖花開。

M503 中共二十大 中華民國憲法

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