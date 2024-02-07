蘇起談馬王政爭 「馬任內最失策」

國安會前秘書長蘇起新書「美中對抗下的台灣選擇」近期出版，書中對前總統馬英九執政有正反評價，並直指馬英九任內最失策，就是二○一三年的馬王之爭，也是馬英九政治生命結束的開始。蘇起昨天接受廣播專訪時也說，就現實面，馬英九更應該與立法院前院長王金平好好相處，遺憾兩人最後鬧翻。

馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，馬英九很感謝蘇起任內對國家和政府團隊的幫助，不會去回應他們的評語。但蕭旭岑指出，以個人而言，他為蘇起的評語感到深深遺憾，他從未聽過前總統陳水扁的國安會秘書長或相關部屬，在離任後對扁有過惡言，這大概是民進黨與國民黨的不同，也凸顯國民黨現在要團結與重返執政的困境。

蘇起在新書中談及馬英九，對馬勤奮認真的評價非常高，但認為馬當總統的人際手腕需要改進。提及馬王政爭，蘇起指出，「以當時王金平在立法院的影響力，他可以幫到馬總統，其實可以合作，卻不知為何馬就不信任」。他同時評比陳水扁及蔡英文總統對立法院的掌控力，就明顯比馬英九高。

蘇起認為，王金平當然有些地方馬英九看不順眼，但王可以幫馬很多地方，包括國民黨的團結、行政立法關係，「關係好的話，很多事情可以做到」，很可惜兩人從競選黨主席起，感情就不融洽，一直到到執政時期都是這樣，二○一三年鬧翻後，發生太陽花學運，王金平當然幫民進黨來整馬，很遺憾。