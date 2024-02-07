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全美祈禱早餐會 蔡政府異常低調
美國日前舉行全國祈禱早餐會，美國拜登總統也親自出席，往年台灣政治人物大多會受邀參與，今年卻異常低調，據悉僅有駐美代表俞大㵢代表台灣參加。國民黨前立委陳以信表示，美國拜登政府即將面臨大選，希望看到一個平穩的台海情勢，預料近期會盡可能避免過於刺激的動作發生。
全美祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）是華府一年一度的盛事，多訂於每年二月第一個星期四在華府舉行，拜登總統今年也率重要政界人士出席，據了解，台灣僅有俞大㵢代表出席。
有鑒於馬英九政府時期擔任駐美代表的金溥聰、國民黨中央委員的連勝文都曾獲邀參加；陳水扁政府時期的總統府資政吳澧培、行政院前院長謝長廷也曾出席；總統當選人賴清德於二○二○年當選副總統時，亦曾赴美參與，今年卻沒有重要的政界人物出席，實屬意外。
陳以信表示，我國的教會系統也參與全國祈禱早餐會，是其中的成員，邀請函也會透過台灣的教會系統送出。由於台灣的教會系統掌握邀請的權力，經常會邀請台灣重要的政治人物參與，立法院前院長王金平就曾多次參加早餐會。
陳以信認為，早餐會邀請我駐美代表參加，可說是一種常態和慣例，不意外俞大㵢受邀；傳出副總統當選人蕭美琴也收到邀請，不過因新冠肺炎確診無法參加，陳以信則懷疑，蕭美琴最後沒有成行的原因，會不會其實是美國在這個節骨眼上不支持讓蕭出席，以避免兩岸情勢，和美中關係再生爭端。
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