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國民黨中常委將改選！今公布候選人名單 首度破天荒出現「這情況」

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破天荒！國民黨中常委候選人名單出爐 首度少於應選名額

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
在應選的29席名額中，僅27人登記，其中，現任立委僅鄭正鈐（圖）一人參選。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
在應選的29席名額中，僅27人登記，其中，現任立委僅鄭正鈐（圖）一人參選。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

國民黨中常委即將改選，黨中央今公布候選人名單，在應選的29席名額中，僅27人登記，其中，現任立委僅鄭正鈐一人參選，成為國民黨中常委選舉史上，破天荒首度出現候選人人數比應選名額還少的情況。

國民黨原定3月9日舉行中常委選舉。以往選舉競爭激烈，不過這次現任立委，包含上次得票最高的傅崐萁，以及立委洪孟楷、謝衣鳯、游顥等人都未再參選，僅鄭正鈐一人登記。

中常委選舉共29個名額，資格須為現任中央委員，並由全體黨代表投票產生。除了要繳5萬元作業費還有50萬保證金，當選後保證金就會轉為募款的責任額，落選則會退還。

登記結果共30人參選，但有3人出現爭議。據指出，包括1人有資料在案、1人欠繳作業費，另有1人抵達時間已晚。

現任中常委爭取連任的包括陳汪全、鄭任宗、王伯綸、曾文培、吳尚鷹、台北市議員徐弘庭、高雄市議員黃紹庭、前立委侯彩鳳、新北市議長蔣根煌、21世紀基金會副董事長高思博、會計師事務所長邱素蘭、信功董事長楊博仁、屏東縣議長周典論女兒周孟蓉、前立委張育美、林文瑞、台東縣副議長林琮翰，以及立委鄭正鈐。

其餘候選人則為國民黨中央委員陳俗蓉、游文玉、卓倩慧、智庫副執行長許育寧、游顥競選總幹事蔡宜助、中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺、新北市議員林金結、新竹市議員陳慶齡、桃園市議員朱珍瑤、高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍。

中常委 國民黨 鄭正鈐

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