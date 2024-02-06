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下屆台南市長選戰開跑？這3人跨區動作頻頻 賴清德本命區挺誰受關注

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
下屆台南市長選戰開跑？春節前林俊憲勤跑非選區活動，引發關注。圖／翻攝台南市政府官網
下屆台南市長選戰開跑？春節前林俊憲勤跑非選區活動，引發關注。圖／翻攝台南市政府官網

2024選戰剛落幕，下屆縣市長選舉兩年後才舉行，但台南市民進黨支持者認為選戰早已悄悄提早開打。連任的民進黨立委正國會陳亭妃新潮流林俊憲湧言會王定宇都勤跑「非選區」基層，更屢屢出現以往罕見的「跨區同台」現象，民進黨總統當選人賴清德本命區選情受關注。

往年除了與正副總統蔡英文、賴清德聯名發春聯，都各自與基層樁腳里長聯名，今年卻出現「搶聯名」現象，這兩天不少區里家家戶戶不約而同都收到「不同立委聯名同一個里長」的春聯，引發地方聯想是在「挖牆腳」。

春聯同時聯名競爭立委的里長表示，「因為每個立委都有幫忙基層，不好意思推辭聯名」，也多強調聯名是立委好意、不是主動爭取，不願得罪任何一方。

市長黃偉哲已連任不能再選，民進黨參選人爭取提名必須先經黨內初選程序，在綠營大票倉台南只要黨內初選通過，幾乎就篤定當選，因而有意參選的人紛紛走出原有選區，上一次縣市長選舉前就「早已全台南跑透透」的陳亭妃決心捲土重來，賴清德子弟兵林俊憲更因是「延續新潮流的希望」，過去在選區外公開活動難得一見，最近卻是接連參與月津港燈節、鹽水武廟花燈啟燈等其他選區活動現身。

賴清德當選總統後，林俊憲原本就被看好「順理成章」將獲提名參選下屆市長，面對不同派系競爭，賴清德當選後刻意宣稱退出新潮流，許多地方人士認為是此地無銀三百兩，好為林俊憲避嫌。

陳亭妃日前在立法院舉行「民眾最關心議題政府如何打詐？」記者會。強調未來「每個月」都會追蹤檢視打詐成效並追蹤「打詐辦公室」運作效果，近來非選區的重要活動也都出席。台南新潮流議員認為，這是她宣示參選下屆市長的起手式，林俊憲當然不能再沉默以對。

原本氣勢如虹的王定宇，因屢傳桃色爭議受挫，雖再次連任得票數也不如預期，到現在也沒有放棄更上一層樓跡象，更積極布局基層、參與選區以外地方活動事務。三人動作頻頻，讓人提早嗅到選戰煙硝煙味。

下屆台南市長選戰開跑？春節前林俊憲勤跑非選區活動，引發關注。圖／翻攝台南市政府官網
下屆台南市長選戰開跑？春節前林俊憲勤跑非選區活動，引發關注。圖／翻攝台南市政府官網
下屆台南市長選戰開跑？陳亭妃、王定宇春節前經常同台，引發關注。記者周宗禎／攝影
下屆台南市長選戰開跑？陳亭妃、王定宇春節前經常同台，引發關注。記者周宗禎／攝影
下屆台南市長選戰開跑？陳亭妃、王定宇春節前經常同台，引發關注。記者周宗禎／攝影
下屆台南市長選戰開跑？陳亭妃、王定宇春節前經常同台，引發關注。記者周宗禎／攝影
下屆台南市長選戰開跑？許多里長同時與陳亭妃、王定宇聯名春聯，引發關注。記者周宗禎／攝影
下屆台南市長選戰開跑？許多里長同時與陳亭妃、王定宇聯名春聯，引發關注。記者周宗禎／攝影
下屆台南市長選戰開跑？許多里長同時與陳亭妃、王定宇聯名春聯，引發關注。記者周宗禎／攝影
下屆台南市長選戰開跑？許多里長同時與陳亭妃、王定宇聯名春聯，引發關注。記者周宗禎／攝影

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