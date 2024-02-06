快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

蔣萬安規畫訪美 綠、白促市政優先 藍：市政交流是本分

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）規畫出訪美國。聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安（中）規畫出訪美國。聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安規畫今年暑假將出訪美國，儘管聚焦市政交流，但因蔣萬安是藍營未來挑戰大位的接班人，引發聯想。藍營議員表示，市政交流是本分；綠營議員則質疑，蔣萬安提早布局大位。民眾黨議員黃瀞瑩表示，希望蔣萬安先把市政做好，不要想太多。

國民黨議員詹為元說，蔣萬安畢竟是首都市長，不僅是美國、日本都是台灣重要的朋友，也是影響台灣很大的國家，外界對於首都市長出訪都有期待，但市政交流是本分、不能忘，過程中，若有超出市政層級官員的會面，對彼此相互了解、對國民黨，都是好事。

詹為元說，接下來若出訪行程確定，有機會的話，他會爭取隨團參訪，畢竟是重要的機會，尤其美國本來就是市政交流很重要的指標國家，其他政治層面的交流只要不違背出訪宗旨，都是好事，不論是對台北市、中華民國都是好事。

民進黨議員簡舒培說，蔣萬安出訪美國聚焦市政交流，不過提早布局大位也不無可能、以市政之名交流無可厚非，但如果蔣萬安去美國市政交流能帶回一些有幫助的市政經驗也不錯，尤其現在市府施政像一團爛泥巴，這次政黨協商看出蔣市府沒有能力說明市政未來方向，若出訪能幫蔣萬安帶來一些想法、魄力，還是不錯的。

美國 蔣萬安 議員

延伸閱讀

蔣萬安周年影片花絮 扮上班族當電燈泡自爆這角色最新奇

獨／蔣萬安將出訪美國 預計暑假訪美東 聚焦市政交流

江大成沒送新書扯蔣萬安柯文哲 胡瓜怒嗆「我看不懂」

江大成沒送新書扯蔣萬安柯文哲 胡瓜怒嗆「我看不懂」

相關新聞

國安少將傳醉吻女子醜聞 徐巧芯：總統府、國安局速查

國安單位傳醜聞，有高層人員醉後強吻一名女子。國民黨立委徐巧芯今在臉書貼出影片，並呼籲總統府、國安局徹查出面釐清。

獨／蔣萬安將出訪美國 預計暑假訪美東 聚焦市政交流

台北市長蔣萬安上任第二年，預計今年暑假、下會期結束後，規畫出訪美國市政交流。據了解，市府初步規畫的訪美行程，先暫定以出訪...

2026誰接棒？陳其邁今感謝李昆澤 但強調非鼓勵選市長

立委李昆澤今天上午出席高雄高工附設立體停車場啟用典禮，高雄市長陳其邁致詞講到李昆澤幫忙向中央爭取經費，現場響起一片掌聲，...

拒孩童進投票所挨批 中選會：選舉人照顧兒童得進入

立法院2020年已修法，明定選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，小民參政歐巴桑聯盟今指出，2024大選仍出現投票...

6歲幼童可進投票所 小歐盟籲加強宣傳

「讓家長能帶小孩進投票所投票，才是真正落實性平與增加公民參與！」小民參政歐巴桑聯盟（下稱小歐盟）6日召開記者會指出，雖然法律已允許6歲以下幼童進入投開票所，但地方選委會似乎仍不清楚規定，因此至少發生17起阻攔幼童進入的狀況。民進黨立委陳培瑜呼籲中選會，加強選務人員訓練與警方溝通。

蔡英文登太平島？ 蘇起：若解放軍戰機伴飛 非常難看

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」1月峻工，蔡英文總統是否登島主持啟用典禮備受矚目。國安會前秘書長蘇起今天接受廣播專訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。