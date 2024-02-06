蔣萬安規畫訪美 綠、白促市政優先 藍：市政交流是本分

台北市長蔣萬安規畫今年暑假將出訪美國，儘管聚焦市政交流，但因蔣萬安是藍營未來挑戰大位的接班人，引發聯想。藍營議員表示，市政交流是本分；綠營議員則質疑，蔣萬安提早布局大位。民眾黨議員黃瀞瑩表示，希望蔣萬安先把市政做好，不要想太多。

國民黨議員詹為元說，蔣萬安畢竟是首都市長，不僅是美國、日本都是台灣重要的朋友，也是影響台灣很大的國家，外界對於首都市長出訪都有期待，但市政交流是本分、不能忘，過程中，若有超出市政層級官員的會面，對彼此相互了解、對國民黨，都是好事。

詹為元說，接下來若出訪行程確定，有機會的話，他會爭取隨團參訪，畢竟是重要的機會，尤其美國本來就是市政交流很重要的指標國家，其他政治層面的交流只要不違背出訪宗旨，都是好事，不論是對台北市、中華民國都是好事。

民進黨議員簡舒培說，蔣萬安出訪美國聚焦市政交流，不過提早布局大位也不無可能、以市政之名交流無可厚非，但如果蔣萬安去美國市政交流能帶回一些有幫助的市政經驗也不錯，尤其現在市府施政像一團爛泥巴，這次政黨協商看出蔣市府沒有能力說明市政未來方向，若出訪能幫蔣萬安帶來一些想法、魄力，還是不錯的。