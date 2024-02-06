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國安少將傳醉吻女子醜聞 徐巧芯：總統府、國安局速查
國安單位傳醜聞，有高層人員醉後強吻一名女子。國民黨立委徐巧芯今在臉書貼出影片，並呼籲總統府、國安局徹查出面釐清。
徐巧芯說，昨天，曾在賴清德萬里警衛室的特勤中心少將謝靜華被爆料當街醉吻、強吻一名身分目前不明的女子，據傳國安高層震怒。
徐巧芯提到，影片當中清晰可見，女子曾試圖抗拒，但謝少將依然故我，令人憤怒。總統府、國安局應該儘速徹查此事，並出面釐清：
一、國安局雖說該女並非國安局人員，但請問該名女子是否為其他單位的公務人員？
二、謝靜華的舉動，是否為不顧女子意志的醉後強吻？
三、謝靜華過去是否也有過欺負、騷擾女性的情況，只是沒有被舉發？
四、若謝靜華是假借官威猥褻下屬或公職人員，國安局要怎麼懲處？
徐巧芯批，已婚國安人員發生這樣的行為違失，堪稱醜聞。
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