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學界連署「開放國民黨」 促青年接棒

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨在2024總統大選未贏得執政權，學術界發起連署，提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議。圖為候選人侯友宜（前排中）等人，發表敗選感言，並鞠躬向支持群眾致意。圖／聯合報系資料照片
國民黨在2024總統大選未贏得執政權，學術界發起連署，提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議。圖為候選人侯友宜（前排中）等人，發表敗選感言，並鞠躬向支持群眾致意。圖／聯合報系資料照片

國民黨在二○二四總統大選未贏得執政權，學術界發起連署，提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議，盼國民黨實現青年接棒、社會對話、重建使命、內造民主的目標，號召有志者共同連署。國民黨主席朱立倫表示，感謝各界改革意見，他一定全力推動。

學者包括台北大學法律系教授王震宇、清大通識教育中心副教授方天賜、台大政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中、致理科技大學國貿系副教授張弘遠、台大政治系教授張登及、政大法律系副教授廖元豪、中興大學國際政治研究所教授廖舜右、政大外交系教授盧業中等。

聲明指出，選舉結束，國民黨再次失去執政機會，未來會不會長期在野，令支持者焦慮不安；國民黨雖贏得國會議長席次，但要有效主導未來的立法議程，成為政治進步的領航者，還需要調整組織和路線。

聲明指出，國民黨必須向支持者全面開放，他們具體主張「開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策」，號召有志者共同連署，為徹底改革、為台灣民主的重建平衡貢獻心力。

朱立倫昨天在立法院受訪表示，這些改革方向都是他全力在推動的，也非常感謝這些好朋友、教授提出，包括國民黨一定要更年輕；這幾年，他不斷提名年輕候選人，現在立法院最年輕的黨團、最多年輕立委的，就是國民黨，希望將來在各地議會、基層，都是國民黨有最多的年輕世代，同時開放政黨，讓更多民眾參與。

賴喊改革 有計畫栽培年輕人

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國民黨 朱立倫 蕭美琴 賴清德

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