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7年沒年終！國民黨尾牙請黨工吃龍蝦烏魚子 韓國瑜高歌「我們都是一家人」

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7年沒年終！國民黨尾牙請黨工吃龍蝦烏魚子 韓國瑜高歌「我們都是一家人」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中央黨部今晚舉辦尾牙餐會；立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、前主席吳伯雄與多位黨籍立委皆到場同樂。記者鄭媁／攝影
國民黨中央黨部今晚舉辦尾牙餐會；立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、前主席吳伯雄與多位黨籍立委皆到場同樂。記者鄭媁／攝影

國民黨中央黨部今晚舉辦尾牙餐會，雖然連續7年發不出年終獎金，黨主席朱立倫仍自掏腰包、請外燴料理，宴請、犒賞黨工辛勞，菜色包括龍蝦、烏魚子、生魚片等相當豐富；立法院正副院長韓國瑜江啟臣、前主席吳伯雄與多位黨籍立委皆到場同樂，韓更邀請黨籍立委上台高歌「我們都是一家人」，氣氛熱絡。

歲末年終，各政黨尾牙餐會兩樣情，國民黨自2016年全面在野後，黨產遭凍結，財務十分窘迫，今年繼續停發年終，黨工各領8000元禮券。

參考去年模式，國民黨在中央黨部12樓舉辦年終尾牙，席開21桌，並舉辦摸彩活動，不僅韓國瑜、江啟臣、黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷皆提供獎項，立委徐巧芯、陳玉珍等人現場也加碼紅包抽獎。

朱立倫致詞時表示，國民黨被民進黨清算後，靠大家團結的心一起打拚，每一位黨工都是在國民黨最辛苦時候不離不棄，沒有榮華富貴、只有同甘共苦。

韓國瑜表示，感謝黨工過去一年輔選非常認真努力，相信廣大的民心，還是希望國民黨振作、成為強而有力、代表人民希望，能反映民意的政黨。他也邀請在場黨籍立委上台大合唱「我們都是一家人」，隨後邀請朱立倫加入合唱，場面氣氛歡樂。

國民黨中央黨部今晚舉辦尾牙餐會；立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、前主席吳伯雄與多位黨籍立委皆到場同樂。記者鄭媁／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國民黨中央黨部今晚舉辦尾牙餐會；立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、前主席吳伯雄與多位黨籍立委皆到場同樂。記者鄭媁／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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