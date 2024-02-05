賴清德赴花蓮感恩茶會 喊話將不支持選民作為進步力量

總統當選人賴清德今天下午到花蓮參加民進黨縣黨部感恩茶會，他感謝黨員與黨公職於競選期間的努力，特別喊話要將不支持的選民作為進步的力量。副總統當選人蕭美琴雖有病在身，仍出席花蓮場次的感恩茶會，感謝曾經一起打拚10年的朋友。

賴清德今天到花東兩縣謝票，上午結束台東行程後，下午快閃花蓮約1小時，到新天堂樂園參加縣黨部感恩茶會，會場不開放媒體採訪，茶會結束後返回台北。

賴清德下午3時從大門步入會場時，媒體詢問「國民黨稱未來讓你內閣找不到人」的看法，他只有微笑揮手，沒有回答；蕭美琴因確診新冠肺炎剛康復，同一時間從園區後門進入會場，避開與人群接觸。

賴清德在會中表示，今天是抱著感恩的心情到花蓮，衷心感謝大家在選舉期間的全力以赴及鄉親的支持，雖然知道花蓮的選舉不好選，但大家應把不支持的選民，看成是對民進黨有更高的期待，當作是砥礪進步的力量。面對2026年地方大選，提出經營3要點，包括時間要早、深入基層及提早招募人才，黨公職人員要經營地方。

蕭美琴表示，從台東北上花蓮的路上，看到許多自己過去爭取的建設，包括台9線拓寬，花東鐵路電氣化及雙軌化的過程，認為以前努力的成果逐漸實現，心中充滿感恩。

蕭說，花蓮是艱困選區，選戰過程相當辛苦，特別是要在外地都無法理解的環境中拚搏、經營基層，實在不容易，甚至有難以說出的委屈。感謝支持者這段期間的一路支持，希望政治工作要一代代傳承下去，給予下個世代機會。