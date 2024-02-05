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賴清德赴花蓮感恩茶會 喊話將不支持選民作為進步力量

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
總統當選人賴清德今天到花蓮參加民進黨縣黨部感恩茶會，喊話黨公職將選民的不支持作為進步的力量。圖／民眾提供
總統當選人賴清德今天到花蓮參加民進黨縣黨部感恩茶會，喊話黨公職將選民的不支持作為進步的力量。圖／民眾提供

總統當選人賴清德今天下午到花蓮參加民進黨縣黨部感恩茶會，他感謝黨員與黨公職於競選期間的努力，特別喊話要將不支持的選民作為進步的力量。副總統當選人蕭美琴雖有病在身，仍出席花蓮場次的感恩茶會，感謝曾經一起打拚10年的朋友。

賴清德今天到花東兩縣謝票，上午結束台東行程後，下午快閃花蓮約1小時，到新天堂樂園參加縣黨部感恩茶會，會場不開放媒體採訪，茶會結束後返回台北。

賴清德下午3時從大門步入會場時，媒體詢問「國民黨稱未來讓你內閣找不到人」的看法，他只有微笑揮手，沒有回答；蕭美琴因確診新冠肺炎剛康復，同一時間從園區後門進入會場，避開與人群接觸。

賴清德在會中表示，今天是抱著感恩的心情到花蓮，衷心感謝大家在選舉期間的全力以赴及鄉親的支持，雖然知道花蓮的選舉不好選，但大家應把不支持的選民，看成是對民進黨有更高的期待，當作是砥礪進步的力量。面對2026年地方大選，提出經營3要點，包括時間要早、深入基層及提早招募人才，黨公職人員要經營地方。

蕭美琴表示，從台東北上花蓮的路上，看到許多自己過去爭取的建設，包括台9線拓寬，花東鐵路電氣化及雙軌化的過程，認為以前努力的成果逐漸實現，心中充滿感恩。

蕭說，花蓮是艱困選區，選戰過程相當辛苦，特別是要在外地都無法理解的環境中拚搏、經營基層，實在不容易，甚至有難以說出的委屈。感謝支持者這段期間的一路支持，希望政治工作要一代代傳承下去，給予下個世代機會。

蕭美琴提到，日前感染新冠肺炎休息一周，其中有2天動都不能動，手還長皰疹，沒辦法跟大家握手擁抱。不過對花蓮有濃厚情感，從美國回台第一場造勢活動就在花蓮，謝票活動也要到花蓮，經醫生照顧病況有改善，一定要親自表達最深感謝。

總統當選人賴清德（前中）與副總統當選人蕭美琴（前右），今天到花蓮參加民進黨縣黨部感恩茶會，感謝黨員與黨公職於選戰期間的努力，及鄉親的支持。圖／民眾提供
總統當選人賴清德（前中）與副總統當選人蕭美琴（前右），今天到花蓮參加民進黨縣黨部感恩茶會，感謝黨員與黨公職於選戰期間的努力，及鄉親的支持。圖／民眾提供
總統當選人賴清德（前中）今天下午快閃花蓮，參加縣黨部感恩茶會，面對媒體詢問笑而不答。記者王思慧／攝影
總統當選人賴清德（前中）今天下午快閃花蓮，參加縣黨部感恩茶會，面對媒體詢問笑而不答。記者王思慧／攝影
副總統當選人蕭美琴今抱病出席民進黨花蓮縣黨部感恩茶會，感謝曾與她一起打拚10年的朋友。圖／民眾提供
副總統當選人蕭美琴今抱病出席民進黨花蓮縣黨部感恩茶會，感謝曾與她一起打拚10年的朋友。圖／民眾提供

民進黨 花蓮 蕭美琴 賴清德

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