影／民眾黨告民事求償100萬元 吳崢：賠100萬就破產了
針對民眾黨主席柯文哲被指主動致電「綠營一位醫界大老」喬院長，他反駁是民進黨主動聯繫並揚言提告；民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立今在律師陪同下，到台北地方法院提民事訴訟，要求民進黨、民進黨發言人吳崢連帶賠償100萬元，並刪除臉書文章。
吳崢隨後回應，提告民事是政治動作，如果柯文哲認為他所講致電給陳永興醫師是不正確、不存在的，那應該告刑事誹謗，但他們也知道告刑事會不起訴、不成案，所以他們選擇告民事侵害名譽權，民眾黨現在還在轉移立法院長選舉第二輪缺席，保送韓江配的焦點。
話鋒一轉，吳崢也開玩笑說，他要藉這個機會跟全國廣大敲碗看熱鬧的民眾與1450提出嚴正抗議，就是你們一直敲碗叫柯文哲趕快告吳崢，給柯文哲造成龐大的「民意壓力」，所以柯文哲才要找一個名目告他，他跟陳永興醫師的說法一樣，但柯文哲卻只告他，吳崢也故作求饒狀表示，他去年選舉財產申報，存款只有76萬，如果要賠100萬，他就破產了。
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