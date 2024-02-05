食安問題再延燒 國民黨要提修法強制標示有無瘦肉精

台中市府驗出台糖公司瘦肉精西布特羅，國民黨立法院黨團今天表示，中央應該是要與地方合作，解決食安問題，怎麼變得好像是在打壓，暗示台中市府搞烏龍。藍營執政的地方政府應嚴加把關，國民黨團會提出修法，強制豬肉應標示有無含瘦肉精。

國民黨團總召傅崐萁指出，蔡英文總統競選時，提出食安五環，確保台灣人健康，後來門戶洞開，開放萊豬進口，連巴西毒蛋都進來，蔡英文提出食安政見完全破功，中央政府毫無信用可言，必須仰賴地方政府積極任事，人民的健康不容打折。

國民黨團書記長洪孟楷指出，台中市府驗出瘦肉精，中央政府不該與地方政府對立。中央昨晚開記者會暗示台中市政府搞烏龍，可是西布特羅毒性強，台灣本就不能使用瘦肉精，究竟為何驗出西布特羅，中央應與地方合作，才可讓國人安心吃肉。

洪孟楷表示，國民黨團希望一定要在過年期間，加強進口豬肉的逐批查驗，如果中央政府是這種態度，地方政府應自力救濟，尤其國民黨執政縣市一定要加強查驗。

國民黨立委廖偉翔指出，食安必須採最高標準，他們已經擬好食安法修法，增加抽檢校園食品頻率，嚴格禁止校園使用瘦肉精相關食品，食品強制標示有無瘦肉精。

國民黨立委張嘉郡說，西布特羅從天而降，不只是消費者恐慌，豬農也擔憂，害怕認真飼養的豬肉賣不去，要感謝台中市長盧秀燕勇敢揭發，不能像農業部粉飾太平。現在要釐清是台糖豬肉究竟混了進口豬肉，還是台灣飼料有偷用瘦肉精，釐清是否有進口豬肉的梅花肉混台灣豬賣。

國民黨立委徐巧芯指出，為求謹慎，台中市府其實驗了22次，驗出的瘦肉精超過15倍至18倍的數值，台中市府本就有主動查驗責任，留存檢體待台糖公司申請複查，衛福部現在難道是要蓋牌嗎？

國民黨立委羅智強說，民進黨應想辦法解決食安問題，而不是想辦法解決發現問題的台中市政府，民進黨劣跡斑斑，許多台灣豬是美豬混充，中央對食安輕忽不在乎，還想要打壓，這不是面對食安問題的態度。

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