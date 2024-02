【專家之眼】美國內戰！？

最近美國媒體出現一些不尋常的詞彙,比如希特勒、第三次大戰以及美國內戰等,確實驚悚,進一步觀之,這些異象都多少與川普有關。

由於美國面臨嚴峻的內外挑戰,不少美國民眾都有大旱而望雲霓的企求,熱切期盼強人出現來帶領國家走出困境,因而才有將川普與希特勒做比較的說法,因為當時德國也情勢嚴峻,而後者也是經由民主程序產生。

再者,由於川普的不確定性格,若上任將會引發第三次大戰的說法,自然有其警示性的政治目的,但也確實不尋常。更有媒體分析,美國可能是西方國家中,唯一無法政權順利移轉的國家,這就與內戰有關。

有關美國內戰的問題,其實已醞釀多時。早在2021年,專門研究政治動亂與恐怖主義的CIA顧問,美國加州大學聖地牙哥分校(UCSD)政治學教授華特爾(Barbara F. Walter)就提出警告,美國社會嚴重撕裂,正日益走上內戰之路,並在2022年初出版新書「How Civil Wars Start: And How to Stop Them」,更有3名美軍退役將領投書報紙,要美國軍方需為2024年選後可能政變預作準備。

Walter教授指出,觀察會否爆發動亂的兩個最佳指標,一是半民主的體制,二是種族、宗教或族群分歧被利用,「令人訝異的是美國目前兩者兼具,而且還以快到讓人意外的速率浮現。」

但是,最近內戰名詞的出現,卻是因為美墨邊境的移民問題所引起。根據美國CNN獨家獲得的一封國土安全部信函稱,由於最近德州當局禁止移民入境,導致一名婦女和兩名兒童在美墨邊界溺水身亡,拜登政府已通知德州政府,基於人道立場,不得阻止難民入境。

由於美國是聯邦制,州政府不是聯邦政府的下屬;各州享有自主權,沒有服從聯邦政府的憲法責任,故德州政府還將此爭議上訴到美國最高法院。在一月下旬,該法院判決,聯邦政府有權執行邊境安全,而不是個別州政府,因此德州敗訴,但並未聲明德州政府不得阻止聯邦政府的行動。可是美國25個共和黨州的州長都支援德州與聯邦政府對抗,甚至派遣國民兵予以支援,其中還有上千輛的坦克部隊,情勢一度緊張。

對此,川普表態支持德州,以避免拜登占上風,而移民議題乃今年大選的核心問題。而這又與共和黨近來阻擋拜登繼續支持烏克蘭有關,其主張是預算應用於國內而非國外的危機。由此可見,美國內部的危機將影響其外部的作為,台灣難道不該警惕?!

