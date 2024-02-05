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【專家之眼】美國內戰！？

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
川普（右）將可能在11月總統大選中再次與現任總統拜登對決。（美聯社）
川普（右）將可能在11月總統大選中再次與現任總統拜登對決。（美聯社）

最近美國媒體出現一些不尋常的詞彙，比如希特勒、第三次大戰以及美國內戰等，確實驚悚，進一步觀之，這些異象都多少與川普有關。

由於美國面臨嚴峻的內外挑戰，不少美國民眾都有大旱而望雲霓的企求，熱切期盼強人出現來帶領國家走出困境，因而才有將川普與希特勒做比較的說法，因為當時德國也情勢嚴峻，而後者也是經由民主程序產生。

再者，由於川普的不確定性格，若上任將會引發第三次大戰的說法，自然有其警示性的政治目的，但也確實不尋常。更有媒體分析，美國可能是西方國家中，唯一無法政權順利移轉的國家，這就與內戰有關。

有關美國內戰的問題，其實已醞釀多時。早在2021年，專門研究政治動亂與恐怖主義的CIA顧問，美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）政治學教授華特爾（Barbara F. Walter）就提出警告，美國社會嚴重撕裂，正日益走上內戰之路，並在2022年初出版新書「How Civil Wars Start: And How to Stop Them」，更有3名美軍退役將領投書報紙，要美國軍方需為2024年選後可能政變預作準備。

Walter教授指出，觀察會否爆發動亂的兩個最佳指標，一是半民主的體制，二是種族、宗教或族群分歧被利用，「令人訝異的是美國目前兩者兼具，而且還以快到讓人意外的速率浮現。」

但是，最近內戰名詞的出現，卻是因為美墨邊境的移民問題所引起。根據美國CNN獨家獲得的一封國土安全部信函稱，由於最近德州當局禁止移民入境，導致一名婦女和兩名兒童在美墨邊界溺水身亡，拜登政府已通知德州政府，基於人道立場，不得阻止難民入境。

由於美國是聯邦制，州政府不是聯邦政府的下屬；各州享有自主權，沒有服從聯邦政府的憲法責任，故德州政府還將此爭議上訴到美國最高法院。在一月下旬，該法院判決，聯邦政府有權執行邊境安全，而不是個別州政府，因此德州敗訴，但並未聲明德州政府不得阻止聯邦政府的行動。可是美國25個共和黨州的州長都支援德州與聯邦政府對抗，甚至派遣國民兵予以支援，其中還有上千輛的坦克部隊，情勢一度緊張。

對此，川普表態支持德州，以避免拜登占上風，而移民議題乃今年大選的核心問題。而這又與共和黨近來阻擋拜登繼續支持烏克蘭有關，其主張是預算應用於國內而非國外的危機。由此可見，美國內部的危機將影響其外部的作為，台灣難道不該警惕？！

川普 德州 美國

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