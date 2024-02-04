新閣揆條件 學者：能協調、藍白可接受

「新閣揆若願意展現妥協態度、降低派系色彩，較容易在國會中獲得藍白支持！」針對新閣揆人選，學者曲兆祥分析，人選首要考量並非領導力，而是協調性，另外也要避免是新潮流人選，才能避免民眾黨關鍵少數的抵制。學者陳俐甫則說，新閣揆通常是砲灰，賴清德若願意展現大度讓「中性」人士出任，應較有利未來施政規劃。

新閣揆不好幹

近來新閣揆傳言甚囂塵上，可能人選有民進黨前主席卓榮泰、總統府秘書長林佳龍與前文化部長鄭麗君，而行政院副院長鄭文燦也被點名，甚至還可能牽涉民進黨派系之爭；立法院前院長王金平近日與民進黨立院黨團總召柯建銘通電話時則建議，閣揆要找中性人選，否則面對國會新環境會「很麻煩」。

王金平在通話中強調，賴清德應該找比較中性的人出任閣揆，不要都想著讓民進黨資源一把抓，行政院必須對國會新民意展現尊重，否則會難過關。

協調性為首要考量

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時指出，政黨還是準總統賴清德任命的主要考量，但並非唯一，他認為新閣揆的個性需要具有妥協性，溫和、願意接受協調，並有能力在總統府、立法院等各方山頭中溝通，因此人選的首要考量並非領導力，而是協調性。他認為，這也是王金平強調「中性」的意涵。

他認為，卓榮泰2019年在總統蔡英文、賴清德進行總統初選時，曾負責協調各派系，對行政部門也不陌生，兼具協調性與領導性，算是可能的內閣人選，其次是前文化部長鄭麗君，至於鄭文燦雖然協調性夠，但民眾黨連立法院副院長都不願支持新潮流的立委蔡其昌，鄭文燦的適任性便下降不少。

黨內外藍白都要接受

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時則說，陳水扁時期也是少數政府，因此任命前國防部長唐飛，即使唐飛在回憶錄中指出，他在內閣任命上仍有一定自主權，並非完全聽命於陳水扁，但當時的在野黨並不願接受。這次各黨再次面對少數內閣的狀況，建議彼此要有更多容忍，不要重演過去的施政僵局。

他指出，台灣並非內閣制，即使行政院長不是國會最大黨的人選，也不會造成憲政危機，但賴清德若要降低政治動盪，就要任命藍白都可以接受的人，並兼顧黨內的派系考量。

他指出，選舉完後，曾於國民黨時期擔任國科會主委、民進黨時期擔任WTO大使的中研院院士朱敬一也是被熱議的人選，學者出身、藍綠執政都當過官、非民進黨黨員，藍白接受度應該會比較高。

陳俐甫也分析，也可以找民進黨內藍白接受度高的人選，如派系色彩低的鄭麗君，或是正國會的林佳龍。

在野黨強壓新閣揆

「第一任閣揆肯定是砲灰！」陳俐甫強調，過去除了前行政院長蘇貞昌，多數閣揆一定會在地方大選後下台，任期甚至更短，加上國民黨新科立委多、民眾黨想在國會創造聲量，新閣揆的日子並不好過。若賴清德任命其他派系或人選擔任閣揆，不只展現高度，也有利2028總統大選連任的規劃與黨內穩定。

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