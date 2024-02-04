出席北區謝票！柯文哲嘆：民眾黨沒有媒體、沒有組織 只有倒楣
為感謝2024總統大選，民眾黨各地方黨部、志工團隊的協助，柯文哲今天出席北區謝票茶會，慰勞夥伴，聆聽同仁寶貴意見，以做為精進參考。他致詞時感歎地說，民眾黨有兩大沒有：沒有媒體、沒有組織。有一次人家問他說民眾黨有沒有媒體支持他？他回說有藍媒、綠媒，但自己只有「倒楣」，讓全場會心一笑。柯文哲說，「KP TV」在選舉後就結束了，當初就應該用「民眾之聲」進行宣傳，否則品牌無法延續，就很難累積更多支持者。
柯文哲強調「我要再次強調，綠白協商立院選舉時，不是我主動打給陳永興醫生」，主流媒體對他的宣傳不利，因此造成這樣的說法流傳，他未來只能儘量澄清。他也指出，未來要思考新媒體如何經營，檢討報告還在寫，大概要花半年來整理選戰相關經驗。
柯文哲表示，他現在有22%支持度，短期內要泡沫化應該不容易，希望能繼續成長，而非緩慢的泡沫化。他說，這次選舉學到的兩個經驗是「勇於反省改進」與「善用數據決策」，尤其是2026年還有地方選舉，派誰選、哪裡勝選機率高，都需要更多數據分析。
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