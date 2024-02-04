超低調...「酷酷嫂」周美青現身北市麵店送春聯 馬英九這樣說

前總統馬英九今天到三重正義宮與蘆洲湧蓮寺發春聯，吸引大批民眾排隊領取，被問到會不會擔心新北市長侯友宜被罷免等問題沒有回應，反而是妻子周美青低調快閃麵店送春聯，馬英九回應「每年都有發啊」。

馬英九今天在新北市議員王威元陪同下到三重正義宮參拜媽祖，馬也與現場民眾有獎問答，提問包括媽祖的俗名、天上聖母等稱號，民眾熱情參與，領取隊伍也排得滿滿，把媽祖廟旁小路擠得水泄不通。

媒體提問馬英九關於罷侯團體等問題，都沒有回應，反倒是合照時，媒體追問周美青日前到文山區一間麵店地調送春聯，馬直呼「每年都有發啊」。

馬英九寫得一手好書法，每逢過年都會親自揮毫寫春聯，吸引民眾搶翻天，今年他寫下「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」，同樣非常夯。 前總統馬英九今天到三重、蘆洲發春聯。記者葉德正／攝影

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