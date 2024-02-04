快訊

桃園敬鵬工廠大火6勇消殞命 董座6人「便宜行事」判決出爐

超低調...「酷酷嫂」周美青現身北市麵店送春聯 馬英九這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超低調！「酷酷嫂」周美青現身北市麵店送春聯 馬英九這樣說

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
前總統馬英九今天到三重、蘆洲發春聯，吸引許多民眾參與。記者葉德正／攝影
前總統馬英九今天到三重、蘆洲發春聯，吸引許多民眾參與。記者葉德正／攝影

前總統馬英九今天到三重正義宮與蘆洲湧蓮寺發春聯，吸引大批民眾排隊領取，被問到會不會擔心新北市長侯友宜被罷免等問題沒有回應，反而是妻子周美青低調快閃麵店送春聯，馬英九回應「每年都有發啊」。

馬英九今天在新北市議員王威元陪同下到三重正義宮參拜媽祖，馬也與現場民眾有獎問答，提問包括媽祖的俗名、天上聖母等稱號，民眾熱情參與，領取隊伍也排得滿滿，把媽祖廟旁小路擠得水泄不通。

媒體提問馬英九關於罷侯團體等問題，都沒有回應，反倒是合照時，媒體追問周美青日前到文山區一間麵店地調送春聯，馬直呼「每年都有發啊」。

馬英九寫得一手好書法，每逢過年都會親自揮毫寫春聯，吸引民眾搶翻天，今年他寫下「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」，同樣非常夯。

前總統馬英九今天到三重、蘆洲發春聯。記者葉德正／攝影
前總統馬英九今天到三重、蘆洲發春聯。記者葉德正／攝影

春聯 馬英九

延伸閱讀

影／麵店收到馬英九春聯 神秘黑衣女身分是野生的周美青

相關新聞

服務處Google地圖遭改名「太離譜黃國蔥」 黃國昌幽默回應了

「太離譜了！」是民眾黨立委黃國昌從過去擔任時代力量立委時就有的口頭禪，而他昨日才開幕的聯合服務處，就在網路地圖上遭網友改...

超低調！「酷酷嫂」周美青現身北市麵店送春聯 馬英九這樣說

前總統馬英九今天到三重正義宮與蘆洲湧蓮寺發春聯，吸引大批民眾排隊領取，被問到會不會擔心新北市長侯友宜被罷免等問題沒有回應...

柯文哲「大學投票說」挨轟歧視 白營喊被誤解：每個年齡層都是要爭取的對象

民進黨立委林楚茵批評民眾黨主席柯文哲有歧視發言，民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨對柯文哲就是膝反射，沒有什麼好大驚小怪...

感恩便當會到澎湖 賴清德：支持澎湖發展、守護台灣主權

民進黨正副總統當選人賴清德今赴澎湖縣舉行感恩便當會，副總統當選人蕭美琴身體不適未出席。賴清德承諾會支持澎湖的發展，未來他...

車禍隔天就上班 因為這個原因…張善政今親自頒發全市207個農業獎項

桃園市長張善政昨天在國道發生追撞車禍意外，導致自己膝蓋皮肉傷、妻子張琦雅身體不適，明天回診，應無大礙。昨天才剛發生車禍，...

柯文哲稱「念大學才能投票」遭斷章取意？黃國昌如此詮釋柯的原意

2024總統大選結束，民眾黨持續小草見面會，當中也檢討敗選，黨主席柯文哲說「如果念過大學才能投票就贏了」，引發爭議。民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。