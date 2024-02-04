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服務處Google地圖遭改名「太離譜黃國蔥」 黃國昌幽默回應了
「太離譜了！」是民眾黨立委黃國昌從過去擔任時代力量立委時就有的口頭禪，而他昨日才開幕的聯合服務處，就在網路地圖上遭網友改名為「立法委員太離譜黃國蔥板橋服務處」，並已有多則留言，以各種「太離譜了」做造句。黃辦回應，那是支持者的幽默，團隊會改回來；黃本人也以「太離譜了」幽默回應。
黃國昌位於新北板橋的聯合服務處昨日開幕，有不少民眾一早就排隊想領春聯，而該服務處不僅位於鬧區，內部也是寬敞且特別裝潢，被外界認為要扎根新北，未來將參戰市長。他對自己參選態度曖昧，但強調未來每區都會提一席市議員參選。
而就在今日，黃國昌板橋服務處在Google地圖上的名稱遭一改再改，稍早先是被改為「太離譜了服務處」，之後又被改為「立法委員太離譜黃國蔥板橋服務處」，疑似嘲諷他過去口頭禪「太離譜了」。不少網友也於該座標地點評論中留言「真的是太離譜了」、「實在是太離譜了」、「太離譜了居然在板橋」、「咆嘯山莊專業蔥農」、「黃國蔥蔥急急如律令」、「笑死，這名稱真的是太離譜了」。
黃國昌服務處回應，那個是支持者的幽默，並不是惡意的，他們會在這波開幕活動後調整回來。事實上，黃本人也在自己IG上幽默回應，誰把我新北服務中心標記成「太離譜了服務處」，「你們真是太離譜了！趕快出來自首！」。
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