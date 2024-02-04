期待與小池百合子見面 蔣萬安曝針對這些議題交換意見

日本東京都知事小池百合子本周訪問台灣，預計2月7日將拜訪台北市政府，並與台北市長蔣萬安會面，蔣萬安今天表示，他非常期待、也非常開心即將要與東京都知事小池百合子見面，雙方將針對包括韌性城市、永續發展、新創產業、人口政策等，深入交換意見。

去年副市長李四川曾代表台北市長蔣萬安到東京參加全球城市永續論壇高峰會，當時李四川就有當面邀請小池百合子來台北市，也有轉交蔣萬安的一封信函，蔣萬安說，他與東京都互動一直以來都非常密切。

蔣今天上午到榮濱年貨大街拜年時提到，這次會面，北市府與東京都將會針兩座城市未來合作的方向深入交流，尤其他上任滿週年時，就有正式宣示要將台北市打造安全之都、運動之都、安全之都，跟小池百合子會針對各項市政議題，包括韌性城市、永續發展、新創產業、人口政策等深入交換意見。

蔣說，2025東京要舉辦聽障奧運會，東京方面也想了解當時北市前市長郝龍斌舉辦的相關經驗，北市府相當願意分享台北經驗，另外，2025台北市要舉辦世壯運，雙方會有很多可以彼此借鏡學習得地方，還有台北市、東京都都要共同面對極端氣候的各項天然災害，風災地震等，也會針對打造韌性城市彼此交換意見。

媒體問蔣，這次小池百合子來訪，蔣萬安是否是唯一會面的六都首長？蔣萬安說，北市府掌握的相關行程，東京都知事來大概都在台北市，北市府安排這次的會面，還有安排其他參訪行程，小池百合子有想要看台北市的其他建設、參訪行程，北市府都很歡迎。

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