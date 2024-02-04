獨／侯友宜大將張其強回歸市府副祕書長 小內閣人事牽動2026布局

新北市長侯友宜回歸市政後，小內閣人選牽動2026接班布局，引發各界關注，新北市府內部人士證實，侯友宜競辦核心幕僚張其強卸下國民黨副祕書長職務，將回歸新北市府副祕書長；至於另名核心幕僚謝政達，據了解短期內還不會回歸市府，待後續安排。張未接電話，尚未得知回應。

侯友宜大選後宣布回歸市政，2026接班問題浮上檯面，小內閣布局牽一髮動全身，市府內部證實，張其強將回鍋，接任市府懸缺已久的機要職副祕書長，目前三位副市長、三名副祕書長人數皆已補足，曾任新北市副市長的謝政達將以什麼角色回歸，各界持續觀察。

張其強在媒體界服務多年，曾任華視主播、年代新聞台與TVBS新聞台擔任經理、資深製作人，2009年開始於桃園縣政府任縣長室機要秘書、桃園縣政府觀光行銷處處長、首任桃園縣政府觀光行銷局局長；2011年出任台北市政府發言人；2016年起出任新北市政府新聞局局長、觀光旅遊局局長、市府副秘書長等市府團隊要職。

張也是侯爭取市長連任時的選辦執行長，在侯競選總統期間則負責競辦業務，再出任國民黨副祕書長，扮演侯與國民黨重要聯繫窗口，如今任務完成，確定將回歸市府老本行。

市府目前懸缺小內閣還有法制局長一職，在前局長吳宗憲當選國民黨不分區立委後，目前由副局長許宏仁代理，據了解，侯有希望循「吳宗憲模式」，從司法官領域求才，但司法官薪資待遇等主客觀條件優於出任法制局長一職，加上侯的市長任期剩2年多，當事人評估發展性等因素，要從司法官這個途徑找人並不容易，也有人評估可能讓許宏仁真除。

另外體育局長目前由前體育處長洪玉玲代理，也有認為以侯喜歡任用事務官的個性，最後可能也會是由洪升任，短期內應該不會有變化。

商品推薦