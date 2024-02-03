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期刊認高端疫苗保護力勝莫德納 蔣萬安：缺政府公信力

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席大安區昌隆198公園啟用典禮。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席大安區昌隆198公園啟用典禮。記者楊正海／攝影

2024大選，對高端疫苗進行攻防戰，國外的頂級期刊現在認證高端新冠疫苗保護力更勝莫德納，衛福部前部長陳時中也說不要再抹黑。對此，台北市長蔣萬安上午出席大安區昌隆198公園啟用時受訪指出，從頭到尾，高端最缺乏的就是政府的公信力。

蔣萬安指出，高端疫苗不管是疫苗合約，還有採購的過程，民進黨一直都沒有說清楚，新的國會已經正式的宣示報到就任，相信國民黨團在立法院的戰力，一定可以發揮強力監督力量，解開高端的謎團。

蔣萬安也說，過去8年，有很多人民需要知道真相，希望這一次國民黨團在野的力量都能讓人民想知道、需要知道的一些事實真相，藉由監督的力量，讓這些事情公開在陽光之下，過去8年的確有很多值得需要解釋的，國民黨的一定會發揮戰力，他有信心。

至於韓國瑜當立法院長，未來會是國慶籌辦主委，中華民國元素回來？蔣萬安說，當然，很希望看到中華民國元素出現在國慶日上面。

另外，對於韓國瑜當選院長，柯建銘說看到國民黨志得意滿，並諷「囂張沒落魄的久」？蔣萬安指出，國民黨從來沒有志得意滿，這次發揮了團結的力量，54票「票票入匭」而且事前黨團黨中央也做了各項的沙盤推演，也都再三的演練，所以看到團結的國民黨團，不管是第一輪投票、第二輪投票，每一票都票票入匭 ，都有開出來，這就是展現團結的力量，也一定會發揮在野監督的力量。

台北市長蔣萬安上午出席大安區昌隆198公園啟用典禮。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席大安區昌隆198公園啟用典禮。記者楊正海／攝影

國民黨 蔣萬安 韓國瑜 高端疫苗

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